El Real Madrid pierde a su canterano Amar Sylla que pone rumbo a Bélgica

El Real Madrid ha perdido a uno de sus mejores jugadores de la cantera, Amar Sylla. El senegalés de 17 años ha fichado por el Ostende para las próximas tres temporadas. Según ha informado a ESPN Arturo Ortega, agente del pívot, el contrato firmado por el jugador contiene una cláusula de salida a la NBA.

"Creo que este es el mejor paso para mí en esta etapa de mi carrera. Me han dicho que el entrenador del Ostende, Dario Gjergia, es muy apreciado, y que este club tiene una sólida reputación en Europa. Esta es una oportunidad para jugar en una buena liga de primera división en Europa, así como la Champions FIBA, algo que no me es posible en España", aseguraba Sylla en declaraciones a ESPN.

El pívot llegó al Real Madrid en 2016. En este tiempo ha demostrado tener una gran calidad y potencial para convertirse en un gran jugador dentro de unos años. El senegalés fue muy importante en la obtención de la segunda Euroliga junior. Los merengues vencieron por 76-95 al Mega Bemax, equipo de Belgrado. Sylla logró 16 puntos, 14 rebotes y 40 de valoración.

El Real Madrid Junior celebra la consecución del torneo clasificatoria para la Final Eight de Vitoria

Futuro en el Real Madrid

El club blanco ha perdido este verano a dos futuras estrellas. La primera pérdida fue la de Golden Dike que firmó contrato con un equipo de Estados Unidos y Amar Sylla, que se marcha a Bélgica. Sylla es uno de los mejor posicionados para alcanzar la primera ronda del NBA Draft 2020. Por otro lado, Mario Nakic y Usman Garuba parece que seguirán formando parte del equipo blanco y se convertirán en figuras importantes dentro del conjunto.

