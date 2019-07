Nicolás Laprovittola ya es nuevo jugador del Real Madrid de Baloncesto. El base argentino militará en las filas merengues las próximas dos temporadas y tras formalizarse el acuerdo entre los equipos, el jugador ha atendido a los medios del club blanco. El MVP de la ACB la pasada temporada ha señalado que para él llegar al Real Madrid es lo máximo y que espera ganar muchos títulos.

Laprovittola: "El Real Madrid es casi como tocar el cielo con las manos"

Fichaje por el Real Madrid

"Estoy muy feliz y contento. Estoy en un lugar privilegiado, en un lugar que siempre anhelé estar. Ya estoy preparándome para empezar cuanto antes".

Momento perfecto

"La oportunidad ha llegado en el momento que creo que tenía que llegar, en el mejor momento de mi carrera. Un momento en el que me siento maduro y preparado para competir y para ganar. Lo que queda ahora es adaptarme y prepararme para dar lo mejor para el equipo".

El club más grande del mundo

"Es el club más grande que puede haber. Poder llegar a este equipo y compartir con amigos y grandes jugadores es un paso muy importante que quería dar".

Objetivos

"Voy a dar todo por el equipo como he hecho siempre donde he estado. No pienso en números ni en haber sido MVP la pasada temporada y sí en ganar, conseguir cosas, estar en un equipo grande y pelear por títulos. Eso me va a hacer mejor jugador".

Relación con Campazzo

"Es un amigo muy cercano y hablo con él casi todos los días. Saber que él está aquí, que ha crecido y ha tenido un impacto muy grande no solo en España sino en Europa y poder compartir equipo con Campazzo es también muy importante para mí y me va a ayudar".

Posición

"Eso es decisión del entrenador. Me ayudará a adaptarme de la mejor manera al equipo. Creo que puedo jugar de 1 y 2 pero lo importante es que el equipo funcione, que todo esté en armonía y ganemos".

Argentina y el Real Madrid

"En Argentina siempre le hemos tenido muchísimo cariño al Real Madrid. Han pasado muchos jugadores argentinos por aquí. Para nosotros, esta nueva generación, el Real Madrid es casi como tocar el cielo con las manos como diríamos allí. Es un club muy respetado".

El Madrid, ¿colofón a su carrera?

"Todos los pasos que he tenido en mi carrera me han traído aquí. Todo me ha hecho crecer, aprender y ser mejor persona y jugador. Estoy en un momento bonito de mi carrera, disfrutando muchísimo y sintiéndome muy bien dentro de la cancha. Intentaré seguir en esta manera ascendente, creciendo y ayudar a ganar al Real Madrid".

Momento de decírselo a sus padres

"Ellos me veían muy bien en Badalona pero también saben que soy una persona que tiene mucha hambre y que siempre intenta crecer, mejorar y estar en el mejor lugar posible. Me han apoyado como lo han hecho desde pequeño. Tenerlos detrás es un apoyo muy grande".

Mensaje al madridismo

"Que sepan que voy a darlo todo por el equipo. Estamos en un momento muy bueno. En la cancha me verán siempre con una sonrisa e intentando que disfruten con mi juego".

