Mirotic, presentado con el Barça: "La afición del Real Madrid no me importa"

Nikola Mirotic ya ha firmado su nuevo contrato con el Barcelona Lassa. El ala-pívot ha sido presentado como nuevo jugador azulgrana en el Palau Blaugrana y ha posado con la elástica de su nuevo equipo. El hispano-montenegrino ha hablado el rueda de prensa sobre su nueva etapa en la ACB.

El jugador ha reconocido que "ha sido un proceso bonito". "Después de acabar la temporada se me dijo que el Barcelona estaba interesado, luego tuvimos una reunión y me presentaron el proyecto", aseguró.

Mirotic confesó que estuvo meditando entre la NBA o volver a la ACB pero finalmente no dudó. "Estuve un buen tiempo meditándolo y volví. Estar en el Barcelona es la mejor decisión para mí y para mi familia", señaló.

Además, afirmó que en Barcelona siempre hay presión para ganar títulos. "Eso siempre me ha atraído. Es una de las razones por las que estoy aquí. Se espera mucho de nosotros", apuntó. También habló sobre su pasado madridista: "Ésta es mi vida y es mi decisión. Hago lo que es mejor para mí y mi familia. Yo estoy orgulloso de mi pasado, pero mi futuro está aquí en Barcelona".

El respeto de la afición del Barcelona

"Soy muy consciente de lo que supone este paso para mí. Yo lo que quiero es marcar una época aquí, no volver con 34 años. Quiero ser alguien muy importante dentro de un equipo que aspira a ganar muchos trofeos", manifestó.

Por último, consideró que en su vida han cambiado muchas cosas después de ser padre y estar en Estados Unidos. "No puedo negar lo que ya he dicho, en los anteriores equipos en los que estuve lo di todo. Aquí me ganaré el respeto de la afición jugando y con un compromiso total. La afición del Real Madrid no me importan ahora mismo, iremos allí a ganar", concluyó.

