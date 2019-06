Los hitos del Real Madrid de Pablo Laso, un equipo de leyenda

El Real Madrid ha logrado una nueva Liga ACB. Una victoria ante el Barcelona que deja al equipo catalán nuevamente a la sombra del conjunto merengue. Una vez más uno de los grandes culpables de este nuevo título ha sido Pablo Laso.

El técnico vasco ya es leyenda en el equipo, tras su octava temporada a las órdenes de un grupo de jugadores que no ha parado de creer. Desde su llegada, no se ha perdido ni una sola final de esta competición. Y tiene doble mérito, ya que se encontró un equipo en plena reconstrucción.

Pero todo cambió el día de su presentación y desde aquel entonces el aficionado solo sonríe con su equipo. Y no por suerte o por tener a los mejores jugadores de Europa. Su manera de entender el baloncesto ha sido la clave de todos sus éxitos. Triunfos que se ejemplifican en un alargado palmarés merengue: dos Euroligas, cinco Ligas ACB, cinco Copas del Rey, cuatro Supercopas de España y una Intercontinental.

Hegemonía sobre el Barcelona

No es una locura afirmar que el Barcelona tenía tomada la medida completamente al Real Madrid. El conjunto catalán no sufría para derrotar a su eterno rival, pero el cambio llegó. En Europa y en España el Real Madrid comenzó a plantar cara al Barça, y las victorias se empezaron a repartir de una manera más equitativa.

Facundo Campazzo ante el Barcelona Lassa

Las últimas temporadas han sido un rodillo y el Barcelona no ha podido hacer frente al cuadro merengue. Tanto en la competición continental como en la nacional el Madrid ha sido más agresivo, más ganador y con un mayor balance de títulos. Tanto es así, que el equipo blaugrana lleva más de cinco años sin lograr una ACB.

La recuperación del trono europeo

La Euroliga se empezó a olvidar del Real Madrid. El equipo merengue no superaba las últimas eliminatorias finales para alcanzar la Final Four y la desesperación creció. Pablo Laso se olvidó de lo ocurrido para colocar al equipo de nuevo entre los grandes nombres, con la guinda de ganar en 2015 y en 2018.

No todo se basa en levantar el trofeo, ya que ha clasificado al equipo para seis Final Four, con cuatro derrotas y dos victorias. No ha sido fácil recuperar el trono europeo, pero lo que sí es importante es que sin Pablo Laso no hubiese sido posible.

Estilo 'made in Pablo Laso'

Divertirse y anotar. El estilo de Pablo Laso ha marcado Europa. Todos los entrenadores alaban como el técnico vasco cambió la forma de jugar en España y en Europa. Mucha anotación, transiciones muy rápidas y una agresividad en defensa. Un cambio vital para el salto de calidad del Real Madrid y para volver a levantar títulos durante todos estos años.

El Real Madrid remonta con un triple de Carroll sobre la bocina y noquea al Barcelona ACBMEDIA

Siempre ha sido fiel a su identidad. Nunca ha traicionado a su estilo y sus jugadores han ejecutado a la perfección las ideas que plasmaba sobre la pizarra en cada tiempo muerto y en cada entrenamiento. Un entrenador que ya es leyenda para el Real Madrid y para el baloncesto.

La unión del vestuario

Todos para uno y uno para todos. La frase que más se asemeja al vestuario del Real Madrid. Son una familia. El entrenador muere por sus jugadores y sus jugadores mueren por el entrenador. Una situación creada por Pablo Laso, que siempre ha dado la misma importancia a toda la plantilla, tengan o no los mismos minutos.

Un tema lejos de la táctica o jugadas ensayadas. La principal misión del preparador vitoriano fue conseguir una plantilla unida y que remara en la misma dirección, lejos de estrellas o anotadores que acaparan el balón en cada ataque.

Su fe en la cantera

Desde que llegó, el técnico vasco ha mirado a la cantera con gran ilusión. No ha tenido miedo en ir incorporando jugadores jóvenes y con un futuro muy prometedor. Y el mérito se lo dio Luka Doncic. No lo trató como un niño, le recriminó todos sus fallos y creó al mejor jugador del Viejo Continente. Siempre ha manifestado que la cantera está haciendo un trabajo vital para seguir formando a los mejores jóvenes.

Felipe Reyes, Doncic y Llull

No para de echar el ojo a todas las nuevas perlas que van saliendo cada día. Y no todo acaba ahí, ya que siempre que sube a uno al primer equipo les enseña, pero sin facilidades. El próximo jugador que puede tener la oportunidad es Usman Garuba, del que el técnico vasco está totalmente enamorado.

