Puro corazón: la locura de Sergio Llull tras la épica victoria del Madrid contra el Barcelona

El WiZink Center vivió una de sus noches más históricas este lunes. Tras ir perdiendo durante casi todo el partido, el Real Madrid se acercó en el luminoso al Barcelona. A falta de unos segundos para que sonara la bocina final, solo un milagro podía evitar la victoria culé y ese milagro llegó personificado en Jaycee Carroll. El norteamericano metió un espectacular triple a dos segundos del final que puso el 81-80 en el marcador. Entonces llegó la locura.

Todo el pabellón se vino abajo con la canasta del norteamericano y el posterior sonido de la bocina. El Madrid había ganado y nadie se lo creía. Uno de los más exaltados por la victoria fue Sergio Llull. El balear enloqueció y dio una vuelta a la pista enseñando el escudo del Madrid hacia el público, mientras hacía mil aspavientos y no paraba quieto. La locura general le poseyó. No solo a él y es que en el vídeo también se puede apreciar al periodista Ferreras celebrando a más no poder y el exmadridistra Willy Hernangómez chocar la mano con el propio Llull.

Con este resultado, el Real Madrid puso el 2-0 y, sobre todo, dio un duro golpe moral al Barcelona que llegará muy tocado anímicamente al tercer partido en el Palau. Los de Laso rozan el título de la ACB y el jueves, fecha del próximo partido, llegarán volando gracias a ese triple de Carroll.

