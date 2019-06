Pablo Laso: "Ese último tiro lo querríamos todos para Carroll"

El Real Madrid ha logrado una victoria histórica ante el Barcelona con un triple sobre la bocina de Jaycee Carroll. El equipo merengue viaja así con un 2-0 a la Ciudad Condal, donde puede finiquitar la final. Pablo Laso ha valorado la victoria de su equipo ante los medios de comunicación.

Valoración del partido

"Felicitar al equipo por la victoria. Impresionante como han creído hasta el final y como han seguido luchando. Creo que en este sentido no puedo nada más que estar orgulloso de mis jugadores. No hemos encontrado nuestro ritmo ofensivo en ningún momento y hemos fallado tiros muy solos. La aportación de todo el equipo ha sido clave y el rol que debían asumir en su momento. Nos hemos salido del plan de partido a través del acierto de Heurtel. Hemos creído hasta el final y el público nos ha empujado a por la victoria. Esto no ha terminado, nos vamos 2-0, pero queda trabajo por delante".

El tiro de Carroll

"La victoria se consigue con el corazón y metiendo la última. El corazón no mete la última. Si nos tuviéramos que jugar un partido a que Carroll se tire un triple solo los 16 jugadores lo tienen claro. Ese último tiro lo querríamos todos para Carroll".

La emoción final

"Cuando pierdes en el último tiro afecta. Tengo mensajes de amigos del Facu que estaban llorando. Mantengo el mismo discurso, muy contento por el 2-0 pero queda mucho trabajo".

La mejoría del Barcelona

"No dudaba de que el Barcelona iba a jugar mucho mejor. No me ha sorprendido la mejora del Barcelona. Me preocupa más lo que hemos hecho mal. El trabajo para el miércoles es que el Barcelona va a jugar mejor".

Los minutos de la plantilla

"El equipo va creciendo y es una obligación hacerlo. Tienes tus momentos durante la temporada pero creo que el equipo está haciendo muy buen baloncesto en estos playoffs y seguramente haya sido nuestro peor partido, pero la sensación de un 2-0 es positiva".

