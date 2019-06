Causeur: "No creo que volvamos a ganar de 20 puntos al Barcelona"

El Real Madrid de Baloncesto disputa este lunes el segundo partido de la final de la ACB ante el Barcelona. Los culés salieron derrotados del primer duelo y por una diferencia tan importante como de 20 puntos. Un duro golpe, pero desde el vestuario merengue no se confían, tal y como ha hecho ver ante los medios de comunicación Fabian Causeur.

"No sé si tendremos que hacer algo diferente para ganar el segundo partido, pero sí sé que hay que entrar con la misma energía e implicación. El segundo partido es muy difícil y ya lo vivimos contra el Valencia. Después de un partido cómodo nos costó mucho. Sabemos que el Barcelona es un gran equipo y que va a reaccionar e intentar golpear fuerte", ha comenzado diciendo el francés.

Después, el jugador dio varias claves del primer encuentro: "Creo que en la primera parte ya llevaban once rebotes ofensivos, es algo en lo que tenemos que centrarnos mucho. Defendimos muy bien, pero dando segundas oportunidades al rival es más difícil. No es solo cuestión de los grandes, todo el mundo tiene que participar e ir a por el rebote, porque ellos son un equipo muy físico y van al rebote ofensivo con mucha energía".

Sergio Llull y Causeur festejan una canasta ante el Barcelona ACBMEDIA

"Es difícil desconectar y cambiar el chip en 48 horas. Cuando me fui a la cama cerré los ojos y no podía pensar en otra cosa que en el partido. Estamos acostumbrados y es toda una suerte celebrar tu cumpleaños jugando una final", ha comentado un Causeur que ha afirmado que "el resultado no refleja el partido".

"Tuvimos más acierto que el Barça pero sabíamos que si nos relajábamos y perdíamos dos o tres balones podían entrar de nuevo. Hemos tenido la experiencia de la Copa del Rey y sabemos que muy rápido pueden volver al partido, es un equipo que tiene rachas así y hay que estar concentrados los cuarenta minutos. No creo que volvamos a ganar de veinte puntos", ha apuntado ante los medios.

A por el 2-0

"Los playoff con ventaja de campo hay que aprovecharlos como sea y viajar con el 2-0. Ellos han venido a Madrid para irse con uno, cualquiera de los dos, y no están preocupados por lo que pasó en el primero y están ya centrados en el siguiente. El Barcelona es un equipo muy peligroso y ya nos lo demostraron en la Copa cuando metieron cuatro triples en un minuto. Eso es el baloncesto, pero en el primer partido estuvimos muy sólidos en los momentos claves", ha finalizado Fabian Causeur.

[Más información: Horario internacional y dónde ver el Real Madrid - Barcelona Lassa]