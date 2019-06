Campazzo, sobre la final contra el Barça: "El Real Madrid siempre pelea por alcanzar la gloria"

Este sábado la final de la ACB entre Real Madrid y Barcelona dará el pistoletazo de salida a la gran cita que se disputará a cinco partidos. Antes del primer duelo, Facundo Campazzo, base del conjunto blanco, se pronunció sobre el Clásico y las aspiraciones madridistas.

Final

"Estamos motivados, con confianza, con ganas de que empiece, juntando fuerzas porque lo que viene demanda el cien por cien de nosotros".

Hambre de títulos

"Mil ganas, no sé medirlo. El hambre ganador de este equipo no tiene fin, aunque algunos objetivos de la temporada que nos habíamos planteado no pudieron ser. Las ganas de pelear por títulos existen siempre y esta ocasión no va a ser la excepción".

Presión

"No hay más presión. Siempre hay presión al jugar una final. En nosotros está hacerla positiva o negativa y lo vamos a tomar de la mejor manera posible, intentando disfrutarla".

Ambición

"Cuando se habla de un equipo como el Real Madrid se habla de pelear partidos por la gloria. Vamos a ir paso a paso en busca del título tan ansiado".

Clásicos de esta temporada

"Sirven para conocernos más. Esos datos son para los periodistas que saben como usarlos, nosotros debemos pensar en el sábado que es el único partido que hay ahora mismo".

Semifinales rápidas

"A ellos se los ve que están en gran forma, con confianza, ganando por 3-0 y nosotros también ganando dos series rápidas, jugando bien al baloncesto, con mucha confianza, con juego solidario, imponiendo nuestro 'ADN', hay que mantener eso".

Duelo Campazzo-Heurtel

"Si nos metemos en partidos individuales es cuando vamos a tener problemas, la final va a ser Real Madrid-Barcelona. Thomas es un jugador importante, la cabeza de la serpiente para ellos, pero hay que tener cuidado que no aparezcan otros jugadores".

Cinco partidos en 10 días

"Imaginamos jugar el sábado nada más. Lo que no podemos manejar es mejor no tenerlo en mente, pero si aguantamos ochenta partidos, cinco no será una dificultad, Hay que dejar la vida en cada partido, en cada cuarto, en cada minuto y cuando hacemos eso es cuando mejor baloncesto jugamos".

Copa del Rey

"La Copa ya es historia, aprendimos de los errores, sabemos los errores que no debemos volver a cometer contra un equipo como el Barça. Tanto la Copa del Rey como la Euroliga ya están olvidadas y ahora sólo tenemos en la cabeza intentar conseguir la Liga".

