Pablo Laso: "Valoro mucho llegar a la final, no queremos pararnos aquí"

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, aseguró que, tras haber sufrido en la primera parte del tercer choque de las semifinales ante el Valencia Basket un déficit claro en el uno contra uno, lo han solucionado y a partir de ahí han dominado el partido.

La importancia de la victoria

"El Valencia es muy difícil y más en su campo. A pesar del dominio han encontrado buenas situaciones de tiro con Dubljevic y Sastre, pero hemos sabido mantener la calma y la rotación ha sido muy importante. Nos llevamos una victoria que sabíamos que iba a ser muy complicada".

Octava final consecutiva

"Valoro mucho que hayamos sido capaces de llegar porque eso habla muy bien del trabajo de los chicos y de todo el cuerpo técnico. Hemos tenido momentos buenos y malos, pero el equipo siempre se ha mantenido muy competitivo y esto me enorgullece. No queremos pararnos aquí. Ahora vamos a pensar en la final".

La despedida de Rafa Martínez

"El trabajo de Rafa en el tiempo como jugador es para quitarse el sombrero. Tengo amistad con él y muchísimo respeto profesional. Es un tío excepcional, me alegro de todo lo bueno que le ha pasado y estoy seguro que todavía le quedará. Creo que la ovación de hoy se ha quedado corta, creo que la gente le hubiera gustado aplaudirle más. Le deseo la mayor de las suertes y cuando vuelva a jugar contra él que no me haga mucho daño".

