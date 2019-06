Habrá Clásico en la final de la ACB: fechas y horas de los Real Madrid - Barcelona

Ya se conocen los integrantes de la Final ACB. El Real Madrid derrotó por 3-0 al Valencia Basket, mientras que el Barcelona Lassa por el mismo resultado al Tecnyconta Zaragoza. A priori, el que más opciones tiene es el conjunto culé, que ha logrado vencer al equipo blanco en cuatro ocasiones durante esta temporada. La única victoria blanca fue muy cómoda y en la competición europea.

El primer duelo de la final será el sábado a las 21:00 horas en el WiZink Center, ya que el Real Madrid logró el factor cancha tras dos últimos meses de competición prodigiosos. Las dos plantillas llegan con todos sus integrantes al cien por cien, y ambos con una motivación especial. Los de Pesic no disputaban una final desde hace tres años, mientras que los de Pablo Laso llegan a su octava final consecutiva.

El Clásico más importante de la temporada, sin olvidar la ya famosa Copa del Rey y su desenlace tan polémico. En la temporada del 2016, el equipo catalán derrotó al Madrid en la final, motivo por el cual el conjunto merengue busca venganza y defender su título. Un duelo que se aproxima de manera más igualado, ya que las dos plantillas tienen a sus mejores jugadores en forma.

Polémico tapón de Anthony Randolph EFE

Una rivalidad histórica

Las últimas campañas no han lucido para el Barcelona, pero la historia ha cambiado. La última victoria en la cancha blanca dejó al aficionado una sensación de que ya no es tan fácil derrotar al gran rival. Solo en una ocasión han hincado la rodilla, pero el duelo particular lo domina el cuadro catalán 1-4. La primera oportunidad de dar un puñetazo en la mesa será el sábado y aprovechar la ventaja de campo.

La rivalidad individual también será vital. En el puesto de base se enfrentarán dos tiradores de la talla de Sergio Lllull y Thomas Heurtel. El trabajo sucio y menos vistoso correrá de la cuenta de Pangos y Campazzo. Rudy Fernández tendrá que lidiar con Hanga en un duelo de excelentes defensores y grandes anotadores.

En la pintura el Real Madrid tiene superioridad. Con Tavares en pista los números de Tomic se reducen de manera drástica. Además Pablo Laso cuenta con el jugador más en forma de toda Europa: Jeff Taylor. El alero se sacrifica en defensa, pero brilla en ataque como nunca lo había hecho desde su llegada a la capital de España.

Tavares intenta blocar un lanzamiento de Kyle Kuric ACB

Horarios y fechas de la final de la ACB

Primer partido: sábado 15 de junio - 21:00 horas (WiZink Center).

Segundo partido: lunes 17 de junio - 21:00 horas (WiZink Center).

Tercer partido: miércoles 19 de junio - 21:00 horas (Palau Blaugrana).

Cuarto partido: viernes 21 de junio - 21:00 horas (Palau Blaugrana).*

Quinto partido: domingo 23 de junio - 21:00 horas (Wizink Center).*

*Si fuera necesario.

[Más información: Pablo Laso: "Valoro mucho llegar a la final, no queremos pararnos aquí"]