Lo nunca visto: Guardiola ve en directo al Madrid de baloncesto y se rinde a los de Laso

Pep Guardiola ha sido un espectador más en el Nou Congost para presenciar el Baxi Manresa - Real Madrid de los playoffs de la Liga Endesa. El técnico del Manchester City ha realizado unas declaraciones en el pabellón resaltando la superioridad del conjunto de Pablo Laso, y tampoco ha querido restarle mérito al equipo catalán por haberse plantado en los playoffs de la competición doméstica.

En primer lugar, Guardiola ha sido preguntado sobre las impresiones que le estaba dejando el encuentro y ha manifestado que el Madrid es muy superior al Manresa: "Me parece que el Real Madrid es bastante mejor hoy en día. Pero es buen partido, tiene mucho mérito que el Manresa haya llegado a luchar por la Liga. Me han dicho que juegan sin dos jugadores muy importantes para ellos y es que el Madrid es muy bueno o a mí me lo parece".

El marcador no ha dado tregua al Manresa y el equipo blanco se ha visto con una cómoda ventaja en todo momento. Sobre esto, Pep ha asegurado que el equipo catalán no tenía nada que hacer para ganar y que solo le quedaba acabar con dignidad: "El partido ya está liquidado, ahora a acabar dignamente por el Manresa y a preparar la temporada que viene. Han hecho una gran temporada".

La esperanza reside en la Liga

De esta forma, el Madrid ha solventado la eliminatoria de los cuartos de final y seguirá adelante en las semifinales de los playoffs de la competición. El conjunto de Pablo Laso hará todo lo posible por ganar el título y quitarse de alguna forma la 'espinita' de la Euroliga, pues los merengues tenían todo a favor para volver a conquistar Europa, pero el CSKA Moscú cortó de lleno su camino con mucha polémica de por medio.

[Más información: Las mejores imágenes del Baxi Manresa - Real Madrid]