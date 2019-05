Doncic y su madridismo: "Siempre veo los partidos del Madrid y estoy más nervioso que nunca"

El madridismo de Luka Doncic está lejos de toda duda. El jugador esloveno continúa con su camino de crecimiento en la NBA sin olvidar al equipo que le llevo al estrellato. Recientemente, el base de los Mavericks acudió al WiZink Center junto a su compañero Salah Mejri para ver el partido entre los hombres de Laso y el Baxi Manresa.

"Sabía que podía jugar, pero no tan bien. Ha sido una temporada increíble"

Habla @luka7doncic, de nuevo en Madrid



Durante la retransmisión del partido, Doncic habló ante las cámaras de Movistar para analizar su temporada de debut en la NBA: "No me lo esperaba para nada, no sabía que iba a jugar tan bien. Ha sido una temporada increíble para mí".

Además, el internacional esloveno no dudo en hacer gala de su madridismo: "Soy madridista a tope, siempre veo los partidos en Dallas o aquí (en Madrid) y estoy más nervioso que cuando estaba jugando".

Luka Doncic, madridista consagrado

Luka Doncic abandonó el Real Madrid el pasado verano para poner rumbo a la mejor liga del mundo. El base dejaba el club de su vida tras 6 años en el club blanco, desde que aterrizara con apenas 13 años desde Eslovenia. Una etapa en la que progresó desde las categorías inferiores hasta el primer equipo blanco, llegando a jugar 216 partidos y acumulando un palmarés con siete títulos.

El esloveno se despidió del Real Madrid y sus aficionados con un emotivo comunicado en el que se deshacía en agradecimientos al club y a todo lo que le rodeaba. "Hoy, escribo esta carta para despedirme especialmente de vosotros, de la afición que me ha apoyado siempre, perdonando mis errores y disfrutando con mis aciertos. Esa afición que me puso la carne de gallina con aquella ovación en ese primer triple que se jugó un niño de 16 años y a la que sentí muy cerca cuando anoté mi último tiro (otro triple, qué manera de cerrar el círculo) a 350 kilómetros de lo que siempre consideraré mi casa. Muchas gracias por tanto. Os llevo en mi corazón", espetaba en una parte de la carta.

