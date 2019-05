Los mejores Warriors quieren conseguir un nuevo anillo ante el nuevo rey del Este

Solo falta un pequeño paso para conocer quiénes serán los rivales en las Finales de la NBA. En la Conferencia Oeste, los Golden State Warriors no han tenido piedad. Han aplastado a sus oponentes con un estilo de juego que será recordado en la historia de este deporte, ya que han logrado colarse en la pelea final por el anillo por quinto año consecutivo. A la espera de conocer el segundo equipo de la gran final, los fans del baloncesto pueden conseguir en la tienda online 24 Segons la camiseta de su equipo favorito de la NBA.

El camino incluso ha parecido más asequible que el de temporadas anteriores, a pesar de no contar con Kevin Durant y DeMarcus Cousins por lesión, no han tenido problemas ni han llegado a estar contra las cuerdas. En primera ronda Los Angeles Clippers no se desmotivaron y a pesar de ser la gran sorpresa se colocaron con un 3-2 en contra. Motivo por el cual cabrearon a Stephen Curry, que ha sido el nombre propio de estos playoffs en el 'salvaje oeste'.

En segunda ronda la cosa se puso seria. Los Houston Rockets de James Harden querían vengarse de la eliminatoria de la temporada pasada, pero solo encontraron una exhibición tras otra del equipo que aspira a lograr su cuarto título en cinco años. Curry mejoró todas sus estadísticas y reinó como nunca lo había hecho. 'La Barba' no pudo detener a su pareja de baile, y volvió a quedar apeado sin poder dar respuesta sobre lo ocurrido.

Stephen Curry, en las Finales de Conferencia Agencia EFE

Los números de Curry en estos playoffs lo respaldan, ya que el base americano anota 27,3 por partido, captura 6,3 rebotes y reparte 5,6 asistencias. Su compañero y gran rival por conseguir el MVP en las finales, Durant, podría perderse los primeros duelos, lo que daría al '30' un galardón que se le resiste. En las Finales de Conferencia no hubo historia, 4-0 ante los Portland Trail Blazers, que no pudieron hacer frente a la conexión formada por Draymond Green y Curry.

El trono de LeBron James está en el aire

La Conferencia Este tiene otro aroma. Más competitividad, más emoción y más impredecible. Todo ello provocado única y exclusivamente por la marcha de LeBron James. El alero, ahora en Los Angeles Lakers, dejó su trono libre y ahora dos jugadores de gran nivel pelean por él.

Tras una gran remontada y una exhibición coral, los Toronto Raptors están a una victoria de colarse en las Finales tras unos años en los que no podían superar a los Cleveland Cavaliers de LeBron. El factor diferencial es Kawhi Leonard. El jugador más cotizado de la liga en la actualidad, acaba su contrato este mismo verano, está llevando en volandas a una franquicia que decidió traspasar a su insignia para lograr lo que está haciendo.

Marc Gasol y Giannis Antetokounmpo, en las Finales de Conferencia Agencia EFE

Un equipo muy equilibrado, con Lowry como organizador, Marc Gasol e Ibaka en la pintura y Siakam como revulsivo. Cuentan con un estilo de juego muy reconocible: pelotas a Leonard. El alero ya eliminó a los Philadelphia 76ers con un tiro sobre la bocina que supuso el 4-3, y en la Final de Conferencia está siendo el gran culpable de que su franquicia se logre coronar antes de batirse con los Warriors.

La otra cara de la moneda son los Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo estaba llamado a ser el gran heredero, el elegido para mantener los años de dominio en el Este, pero puede que su sueño se tenga que retrasar. El griego comenzó la serie dominando, abusando y siendo el jugador más determinante sobre el parqué. Pero el 2-0 a favor pasó en tan solo 6 días a un 2-3.

Las 'Finales' arrancarán en el Este

El '34' además se encuentra dolorido del tobillo y se prevé que no dispute todos los minutos al 100%. Al contrario que Toronto, los compañeros de Antetokounmpo han dado un paso atrás, y si su líder falla, ellos también lo hacen. Bledsoe no está defendiendo como lo venía haciendo, y sus mejores tiradores, Middleton y Mirotic, no están en sus mejores números. Ya contaban con la baja de Pau Gasol, que tuvo que ser operado y se perderá el Mundial de China.

Los Golden State Warrirors ante los Portland Agencia EFE

Los Golden State esperan inquietos a su próxima víctima, pero no lo tendrán tan fácil, ya que no contarán con el factor cancha. Los Bucks lograron tres victorias más que los de Steve Kerr, mientras que los Raptors superaron en un triunfo a los vigentes campeones. La final comenzará en el Este pase lo que pase y puede ser un punto de inflexión para acabar con el reinado de uno de los mejores equipos de la historia.

Puede ser una temporada histórica para Marc Gasol, que podría llegar por primera vez a la cita más importante del baloncesto americano. No es el caso de Ibaka, que ya sabe lo que es jugar una serie así con los Oklahoma City Thunder y al lado de Kevin Durant.