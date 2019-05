Pablo Laso: "He hablado con Felipe, son cosas de equipo"

El Real Madrid ha logrado una victoria vital para sus aspiraciones de ser el primer clasificado en la fase regular. Tras un choque muy sufrido, el equipo blanco está a una victoria de acabar primero. El Valencia Basket peleó hasta el final pero no pudo con el impulso final comandado por Causeur. Pablo Laso ha valorado la victoria de su equipo ante los medios de comunicación.

Valoración del partido

"Felicitar al equipo por la victoria. Era un partido muy difícil tanto física como mentalmente. El Valencia está jugando muy bien y venía de siete victorias consecutivas. Este partido lo teníamos con un asterisco, era muy difícil. Tras un mal inicio hemos cogido nuestro ritmo y energía. Todos han hecho cosas positivas para el equipo y hemos sido capaces de entender el partido. Está en nuestras manos ser campeones de la fase regular".

El mal inicio de partido

"La cabeza al principio estaba en Vitoria, es normal, no me ha sorprendido. Valoró las ganas del equipo y su trabajo".

La derrota en Euroliga

"Cuando termina una competición debes olvidar ganes o pierdas. Se cierra una puerta y se abre otra. El equipo va a dar el máximo y está preparado como lo ha demostrado este último mes. Para mí es una obsesión ganar todos los días".

El éxito del Júnior

"Felicité al Júnior. El trabajo que han hecho es magnífico y han demostrado ser el mejor equipo de Europa. Estos chicos vinieron con 13 y 14 años, han crecido mucho y me siento muy orgulloso del trabajo de toda la cantera y del Real Madrid".

Los posibles 'fichajes' del Real Madrid

"Causeur no tiene duda. Desde el primer día ha sido clave para nosotros. La temporada pasada ya tuvo un gran protagonismo y es muy importante. Sus números están brillando mucho y me alegro mucho por él. Es clave para nosotros. Esto es el Real Madrid, yo creo que nadie debe despistarse por los nombres que salgan, sería absurdo. Yo voy apuntando los nombres que van saliendo y un año llegaron a sonar 32 nombres para mi equipo. Los nombres no me preocupan, me preocupa los jugadores que tengo y para mí son los mejores, siempre lo digo".

La relación con Felipe Reyes

"He hablado con Felipe, pero no voy a contar lo que hablé con él. Son cosas de equipo. Me alegro mucho de que el público le haya animado".

La afición madridista

"La labor nuestra era animar a los chicos. La cabeza es normal que recuerde lo que ha pasado. Era un día para animar a los chicos y el público ha estado magnífico en cuanto a apoyo y todo. Se valora el esfuerzo del equipo y hemos sido capaces de dar la vuelta al partido".

