El Real Madrid se exhibe en el derbi y deja tocado al Movistar Estudiantes

El Real Madrid volvió al WiZink Center para disputar el derbi madrileño ante el Movistar Estudiantes. El equipo blanco homenajeó a Campazzo antes del inicio del duelo por su MVP en el mes de abril. El cuadro de Pablo Laso logró una victoria vital para seguir aspirando a acabar en el liderato de la ACB. [Narración y estadísticas: Real Madrid 109-92 Movistar Estudiantes]

Los primeros 20 minutos estuvieron marcados por el gran vendaval blanco desde la línea de 3, con nada más y nada menos que un 11 de 18 para un porcentaje del 61%. La segunda parte perdió alegría e intensidad por la gran diferencia que imperaba en el marcador.

El partido comenzó con un Movistar Estudiantes muy enchufado desde el lanzamiento exterior, pero no tardo el equipo blanco en dar la réplica con buenos ataques para igualar la contienda tras los dos primeros minutos (5-5). El intercambio de canastas favoreció al cuadro visitante, que se mostró muy cómodo de cara a canasta y con las ideas muy claras con la buena organización de Cook.

La reacción del Madrid llegó desde el triple, pero los colegiales no se quedaron atrás y también castigaron desde la línea de 6'75. Jeff Taylor fue el hombres más acertado de su equipo en el primer cuarto, ya que gracias a sus 8 puntos los locales cogieron una buena ventaja tras el gran arranque de sus rivales (18-12). Continuó el aluvión de triples de la mano de Rudy Fernández y Randolph, que tuvieron en mente sentenciar el partido cuanto antes.

Exhibición del Madrid desde el triple

El segundo acto mantuvo la misma dinámica, un Madrid muy agresivo y con tiros muy rápidos para no dejar que la defensa colegial se ajustara correctamente. La entrada de Gentile dio aire a los visitantes, pero no encontraron la fórmula para acercarse en el marcador (34-20). Solo el italiano pareció tener las ideas claras y atacó en todas las jugadas que el balón cayó sobre sus manos.

Tras solo cuatro minutos de segundo cuarto, el Madrid siguió torturando a sus rivales, que fueron incapaces de parar los ataques rápidos y los lanzamientos de tres puntos. Sergio Llull volvió a mostrar esa chispa que tanto le caracteriza con 7 puntos de forma consecutiva para colocar la máxima diferencia en el marcador (46-28). El equipo blanco se fue al descanso con una diferencia muy cómoda.

Más pausa y menos acierto

Tras el paso por vestuarios el Estudiantes demostró que no iba a tirar la toalla en ningún momento y se acercó en el marcador con un parcial favorable (56-42). El parcial lo rompió Campazzo tras un gran robo y una falta antideportiva a su favor. El partido tuvo su momento tenso con Randolph, que se encaró con uno de los árbitros y se le señaló una técnica.

Al igual que en la primera parte, solo Gentile, con 18 puntos, mostró orgullo por un equipo que se complica aún más la vida y sus opciones de permanecer en la categoría. Además se notó que los hombres de Pablo Laso bajaron el listón de la primera parte, con más pausa y más tranquilidad en el ataque. Taylor mantuvo el gran nivel de los suyos con acciones muchos quilates para mantener la ventaja muy controlada (76-54).

El último cuarto no ofreció mucho espectáculo, ya que el partido estaba totalmente resuelto, y el técnico vasco prefirió dar descanso a sus hombres para no tener problemas a una semana de la Final Four. El final del duelo se convirtió en un intercambio de canastas que deja al Madrid más cerca del liderato de la ACB.

Real Madrid 109-92 Movistar Estudiantes

Real Madrid: Randolph (7), Rudy Fernández (8), Campazzo (14), Tavares (4), Taylor (15) - quinteto inicial - Causeur (8), Reyes (2), Ayón (12), Carroll (14), Llull (11), Deck (7), Thompkins (7).

Movistar Estudiantes: Clavell (11), Vicedo (6), Cook (6), Caner-Medley (18), Whittington (4) - quinteto inicial - Etou (4), Gentile (18), Hakanson (11), Grytsak (-), Lampropoulos (6), Arteaga (6), Sola (2).

Árbitros: Fernando Calatrava, Martín Caballero, Jacobo Rial.

Parciales: 30-18 | 25-20 | 29-23 | 25-31

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 31 disputado en el WiZink Center (Madrid, España).