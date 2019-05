Sergio Rodríguez: "Jugar una Final Four es especial y contra el Madrid, más"

FINAL FOUR

El CSKA Moscú y el Real Madrid se verán las caras en la segunda semifinal de la Final Four que se disputa el 17 de mayo. Uno de los partidos más repetidos en la historia de Europa, teniendo como precedente la semifinal de la temporada pasada, donde los blancos superaron a los rusos, que no pudieron con el poderío interior del vigente campeón de Europa. Para Sergio Rodríguez será un partido muy especial.

Al ser preguntado por el Madrid, 'El Chacho' siempre habla desde el respeto y el cariño que guarda al club con el que ya levantó este trofeo en 2014: "Tenemos que ganar para lograr nuestro objetivo. Es un equipo fuerte, el vigente campeón de la Euroliga y no nos va a poner fáciles las cosas. Si queremos llegar a la final debemos superarlos".

Nunca ha confirmado si se arrepiente de no volver al equipo con el que más disfrutó antes de embarcar su segundo viaje a la NBA: "He tenido mucha suerte en mi carrera por haber jugado en dos equipos importantes como el Real Madrid y el CSKA Moscú y haber podido jugar en la NBA dos veces. Tengo que disfrutar de lo que se me avecina y dar lo mejor de mí en cada partido para alcanzar nuestro objetivo, es lo que importa al final".

Felipe Reyes y Sergio Rodríguez se saludan antes del inicio del partido: Foto: Twitter (@EuroLeague)

Sabe que la temporada el Madrid les superó, pero tiene claro que su equipo puede plantar cara a los hombres de Pablo Laso: "Enfrentarte a cualquiera de los equipos de la Final Four es especial pero, por supuesto, jugar contra el Real Madrid para mí es aún más especial después de vivir allí tantos años. Cuando juegas contra el Madrid, contra el Fenerbahçe... la experiencia no es una ventaja porque los tres equipos la tienen. El nuevo en esta Final Four, el Efes, viene con mucha motivación y menos presión".

La presión de una nueva Final Four

'El Chacho' está acostumbrado a disputar la fase final de la competición europea, pero la presión siempre puede jugar una mala pasada a jugadores curtidos en mil batallas: "Lo más importante es estar concentrado y tranquilo, sabiendo que el trabajo que hiciste durante toda la temporada te ayudará a hacerlo bien. Es un partido a vida o muerte y tienes que tener esa mentalidad".

