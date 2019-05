Campazzo hace valer la ley del ex y el Real Madrid se impone al UCAM Murcia

El Real Madrid disputó este jueves su partido aplazado de la Liga ACB por motivo de los cuartos de final de la Euroliga. Uno de los cuatro choques que debe utilizar el equipo blanco para preparar la Final Four. Su rival era uno de los conjuntos envueltos en la gran pelea de alejarse de los puestos de descenso. El equipo blanco se llevó una victoria muy trabajada ante los locales, que no perdieron nunca la esperanza. [Narración y estadísticas: UCAM Murcia 80-82 Real Madrid]

El choque tuvo dos caras muy diferentes, una cuando Facundo Campazzo estaba en pista y otra cuando no lo estuvo. En los primeros veinte minutos no hubo ningún dominador claro, y no fue hasta el último cuarto cuando la figura del base argentino se hizo notar en el parqué. El jugador más protagonista en el cuadro local fue Soko, con un recital desde la pintura.

El partido comenzó con un triple del MVP del mes de abril: Facundo Campazzo. El argentino volvió a la que fue su casa y en los primeros minutos se mantuvo muy activo tanto en defensa como en ataque. Por el otro lado, el gran anotador de los murcianos no iba a empezar de la mejor manera posible, ya que Booker se plantó en un cero de tres en los primeros cuatro minutos.

El cuadro local colocó la primera gran ventaja del choque tras varias pérdidas consecutivas del equipo blanco (10-5). La agresividad en defensa acabó siendo un arma de doble filo para los hombres de Sito Alonso, que acabó realizando una antideportiva en el mejor momento de su equipo que permitió a los blancos recuperar la ventaja en el marcador (13-14). A falta de dos minutos saltó al parqué Sergio Llull para dar una asistencia en su regreso tras un mes fuera de las pistas.

Intercambio de canastas entre ambos equipos

El segundo acto arrancó con un intercambio de canastas que cesó con varios fallos consecutivos desde el tiro exterior. El Madrid aprovechó la superioridad de Deck en la pintura para crear el juego desde esa posición y así sacar ventaja a la hora de mirar a canasta. Con acciones no muy brillantes el Madrid comenzó a coger una ligera ventaja en el marcador (23-28).

En solo un minuto, el Murcia recuperó el liderazgo en el choque con un triple de Randoncic, demostrando que no se iba a rendir en su lucha por alejarse de los puestos de descenso. Pablo Laso tuvo que tirar nuevamente de Campazzo para intentar recuperar la intensidad en ambos lados de la pista. El parcial se volvió en contra de los locales y vieron como el Madrid recuperó su mandato (33-35).

Tras el paso por vestuarios, el equipo blanco opositó sus primeros ataques en manos de Causeur, que finalizó la primera parte con un gran acierto en tiros de dos. El francés fue el principal arsenal en ataque, ya que además ofreció buenas asistencias a sus compañeros para incrementar la ventaja. El cuadro local recuperó la ventaja con un gran triple de Booker (48-47).

Campazzo impuso su ley

El Murcia comenzó a tener menos intensidad en defensa, motivo por el cual el cuadro visitante se descolgó en los minutos finales del tercer cuarto, en parte gracias a los 17 puntos de Campazzo. En un visto y no visto, el equipo de Pablo Laso se colocó con nueve puntos de ventaja (54-63). Finalmente se quedaba todo por decidir en los últimos minutos.

El último cuarto no tardó en cruzar a los mejores tiradores de cada equipo, que dejaron toda la emoción para el final del choque. Llegó el momento de Llull en el partido. Cuando el cuadro local se colocó a tiro, desequilibró el partido con un 3+1. A falta de cinco minutos, solo había un punto de separación entre ambos. Tras unos muy malos minutos del Madrid, Campazzo volvió a salir al rescate de los suyos con un robo y dos asistencias. Dos tiros libres del argentino sellaron la victoria visitante.

UCAM Murcia 80-82 Real Madrid

UCAM Murcia: Booker (17), Doyle (17), Rojas (2), Cate (2), Soko (18) - quinteto inicial - Duran (-), Hunt (6), Lecomte (10), Mitrovic (-), Oleson (6), Radoncic (3) y Rudez (-).

Real Madrid: Campazzo (20), Deck (4), Taylor (4), Randolph (12), Tavares (7)- quinteto inicial - Ayón (3), Carroll (6), Causeur (10), Rudy Fernández (5), Llull (6), Thompkins (5) y Yusta (-).

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Martín Caballero, Arnau Padros. Sin eliminados.

Parciales: 18-19 | 19-20 | 19-24 | 24-19

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 disputado en el Palacio de los deportes (Murcia, España).