Pablo Laso: "No voy a dosificar jugadores para la Final Four"

El Real Madrid se ha impuesto al Cafés Candelas Breogán en un partido que tuvo dos caras muy diferenciadas. El equipo gallego dominó la primera parte, pero en el tercer cuarto se vio superado por un conjunto blanco que destapó el tarro de las esencias de mano de Rudy Fernández y Facundo Campazzo. Pablo Laso ha valorado la victoria de su equipo ante los medios de comunicación.

Valoración del partido

"Felicitar al equipo por la victoria, sabíamos que era un partido muy complicado porque ellos juegan con mucha energía. Nuestro tercer cuarto ha sido el más positivo porque hemos puesto más esfuerzo y nos ha dado una ventaja decisiva. Sabía que nos iba a costar coger el ritmo tras la última serie de Euroliga".

El tercer cuarto

"El equipo está bien, si somos capaces de ganar por 17 puntos un cuarto significa que estamos bien. Nuestro nivel de concentración no ha sido el mismo que hemos tenido la semana pasada. Hay que dar crédito al partido del Breogán que han jugado un gran partido, nos ha costado mucho entrar en el partido".

El valor de lo conseguido

"Yo valoro mucho lo que hemos hecho. El Panathinaikos es un equipazo, pero creo que nosotros el trabajo previo fue muy bueno y llegamos en el mejor momento posible pese a la lesión de Llull. Se está demostrando en las otras series que es una de las fases más duras del año. Han jugado a un alto nivel en el playoffs".

La falta de minutos de Yusta

"Yusta no ha entrado por decisión técnica, pero no tengo ningún problema con él. El equipo lleva casi 70 partidos, hoy jugábamos contra un equipo que había jugado la mitad que nosotros. Hay que recuperar la concentración y espero recuperar a Llull durante la semana".

El regreso de Llull

"Llull está trabajando aparte pero ya va a entrar con el grupo, está muy bien y el lunes ya va a entrenar con el equipo".

La dosificación

"En ese sentido, tengo muchos jugadores, y que no se vayan de 30 minutos es muy bueno. La obligación es cubrir los problemas que tienes una posición con el equipo no con otro jugador. No voy a dosificar para la Final Four".

Los fallos en los tiros libres

"Las lesiones yo no las puedo evitar, ojalá las pudiera evitar. Somos de los mejores equipos en tiros libres y nuestro porcentaje es muy bueno. Muchas veces vienen fallos por concentración".

