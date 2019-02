Scariolo, sobre el escándalo de la Copa: "En la NBA no ocurre eso"

El comunicado de la ACB admitiendo "errores graves" en los últimos minutos de la final de la Copa del Rey y equiparando todos los fallos no sirvió para satisfacer la petición del Real Madrid. El club blanco considera insuficiente la valoración de Antonio Martín y pidió que se explique la última jugada del partido, que decidió el título, y el uso que hizo el trío arbitral del Instant Replay.

Scariolo ha estado en El Partidazo de COPE y sin pelos en la lengua ha admitido que "en la NBA no hubiese ocurrido el error, hay más presión sobre los árbitros, me extrañaría mucho que en la NBA se hubiesen equivocado. Me sorprendió la velocidad en la que se tomó la decisión, aquí es muy raro que salgan con un error". Hace pocos días, publicaron una lista de errores nada más finalizar el partido, retratando a la ACB.

El seleccionador y técnico asistente de los Toronto Raptors tiene muy presente a Luka Doncic. El esloveno está haciendo una temporada casi perfecta y no pone límites a su gran progresión: "Ha tenido un buen proceso de aprendizaje de llegada y con 19 años solo los mejores jugadores pueden hacer eso, creo que puede superar a Petrovic y Sabonis, será uno de los mejores jugadores europeos".

Luka Doncic lanza ante De'Aaron Fox en el partido de rookies del All Star EFE

Su temporada

Tras seguir sus últimas temporadas, el esloveno ha sorprendido a todos e incluso no recuerda una situación igual tras más de media temporada trascurrida: "Es un fenómeno de un alcance importante. No recordaba un rookie con un impacto así en mucho tiempo". El '77' tiene muchas papeletas de ser elegido como el mejor Rookie del año, y mantiene a Dallas en la pelea por estar en los playoffs, aunque lo tiene muy complicado y ya piensan en el proyecto de la temporada que viene.

