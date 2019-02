Chasson Randle: "Si la NBA se expandiese, el Madrid podría ser una opción"

Chasson Randle, exjugador del Real Madrid, ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada en la NBA. Después de tener un papel testimonial en el equipo de Pablo Laso, actualmente se encuentra jugando minutos importantes en los Washington Wizards debido a la lesión de John Wall. El base ha concedido una entrevista para NBA.com en la que ha hablado sobre sus antiguos compañeros e incluso se ha mojado sobre una posible ampliación de la liga en la que dice que "el Madrid podría ser uno de esos equipos".

Para Randle, España sería una buena opción a la hora de expandir la NBA y el jugador quiso explicar por qué. "Antes de ir allí, la gente me decía que el Madrid era una organización de primer nivel, que vuela en aviones privados y cosas así", comentó el base.

"Yo pensaba: 'Vale, mejor esperar y verlo con mis propios ojos'. Cuando lo hice, me di cuenta de que todo funcionaba como una maquinaria perfectamente engrasada. Me recordaba a un equipo de la NBA por sus instalaciones, manera de desplazarse, el nivel de sus jugadores, cuerpo técnico...", destacó Randle, que llegó a disputar 23 partidos con el Real Madrid en la ACB.

Se mojó también y afirmó que "si la NBA estuviera dispuesta a expandirse, el Madrid podría ser uno de esos equipos". Randle aseguró que "si lo piensas, Madrid está a unas seis horas de vuelo de Nueva York. No es tanto. Si reúnes todas las piezas sobre la mesa, te das cuenta de que el Real ha hecho un gran trabajo con su organización".

Randle ante Panathinaikos. Foto: euroleague.net

"El Real Madrid te enseña cada día a ser mejor profesional"

Randle rememora su paso por Madrid como "una gran experiencia" y asegura que "España es un país maravilloso y cuenta con algunos de los mejores jugadores del mundo". "El nivel de juego del Real Madrid es muy alto. Te enseña cada día a ser mejor profesional, el compromiso a trabajar duro, la dedicación...".

Tuvo buenas palabras también sobre sus compañeros: "Muchos de mis compañeros tenían experiencia en la NBA o habían jugado en la final olímpica de 2009 ante el Redeem Team de Kobe, Wade... Me hicieron sentir cómodo, estaba en casa".

"Si pudiera votar, Doncic tendría mi voto para Rookie del Año"

También preguntaron a Randle sobre su excompañero Luka Doncic, que está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada en la NBA. El base ha reconocido que "si pudiera votar, Doncic tendría mi voto para el Rookie del Año". Ha definido a Doncic como "un chico muy divertido al que le gusta tontear, pero cuando salta a la cancha es un asesino".

"Es un talento increíble. No me sorprende lo que está haciendo porque pude verle el año pasado llevándonos a la Final Four de la Euroliga y luego ganarla. Este niño está preparado", concluyó.

