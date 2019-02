La NBA retrata a la ACB: publica varios fallos arbitrales tras un partido

Como suele ser habitual, la NBA no esconde los errores arbitrales y los publican nada más finalizar el choque. Un gran ejemplo de transparencia que deja en evidencia a la ACB, que no ha dado más señales de vida que un comunicado sobre la final de Copa del Rey que no ha satisfecho a nadie. Una vez más la mejor liga del mundo ha dejado en evidencia a la competición española.

Smart lanza a canasta Reuters

Los motivos del enfado del Real Madrid es el desconocimiento de por qué se produjo un error tan grave, ya que los colegiados no utilizaron todas las tomas disponibles para ver la jugada con todo detalle. La NBA no se queda callada y publica sin ningún temor varios de los fallos arbitrales que se producen en los finales de partido.

En el encuentro entre los Bucks y los Celtics se ha vuelto a recurrir al 'last-two-minutes report', el informe que desgrana los fallos arbitrales, si es que los hay, que ocurren en los dos últimos minutos de los partidos. La NBA admite públicamente hasta cuatro en este partido: un bloqueo ilegal de Irving a Middleton, un agarrón de Middleton a Morris y una falta de Bledsoe a Morris además de una infracción en un salto entre dos por parte de Brook Lopez.

También se confirmó que no se señalizaron dos acciones de pasos por parte de Antetokounmpo en los últimos segundos del choque. Acciones como estas siguen dejando a la ACB en muy mal lugar, ya que tras casi una semana de aquella acción, solo el comunicado de los árbitros no es suficiente, ya que no han explicado por qué se produjo ese error.

[Más información: Pablo Laso: "El bochorno con la jugada de Randolph no es un error humano"]