El escándalo de la Copa espolea a un Madrid que no puede fallar ante el Bayern

No ha sido una semana fácil para el Real Madrid. Tras una jugada arbitral imperdonable le privase de convertirse en campeón de la Copa del Rey, los hombres de Pablo Laso deben dejar ese pensamiento a un lado y centrarse en la Euroliga. El invitado será el Bayern Múnich, que se juega su condición de entrar entre los ocho primeros, pero delante estará el Real Madrid, herido y más peligroso.

El WiZink Center prepara una sonora ovación para sus héroes, que por un error arbitral que ha dejado en jaque a la Liga ACB, no pudieron levantar el trofeo en su casa. Con todos sus integrantes, el cuadro merengue buscará permanecer en la parte alta de la tabla, y no perder la comba de sus dos rivales más importantes, a menos de dos semanas de que llegue el Fenerbahce a Madrid.

El Bayern Múnich precisamente no llega con tranquilidad, ya que sus rivales no fallan, y en un visto y no visto se ha metido en una pelea de cinco equipos por ocupar las últimas tres plazas que dan acceso a la siguiente fase. Su última derrota ante el Baskonia no emborrona su gran victoria ante el cuadro turco, que se dejaba en la cancha bávara la segunda derrota de la temporada.

Bayern Munich - Real Madrid DANIEL KOPATSCH Agencia EFE

Pablo Laso avisa del peligro

"El partido después de la Copa siempre es complicado. Es un partido en el que nos jugamos la clasificación matemática para playoffs. Rudy no se ha entrenado porque tiene inflamación del tendón. Veo difícil que juegue. Randolph tampoco ha entrenado por precaución. Trey sigue de baja. Pero el resto están bien. Espero que no pase nada y tener a todos a disposición".

La clave del rebote

El equipo alemán es el peor reboteador de la competición y por ahí puede llegar una de las claves del partido con Gustavo Ayón, Walter Tavares y Felipe Reyes asegurando los tableros para tratar de conseguir la sexta victoria consecutiva en casa. El baloncesto germano está creciendo, despacio pero con bases sólidas, y el Bayern es su mascarón de proa. Una victoria ante el Madrid sería fundamental para ellos, sobre todo porque les permitiría cimentar su candidatura a estar en los cruces de cuartos de final de forma segura y mantener intactas sus opciones de factor cancha.

