Corbalán: "Los errores arbitrales en la Copa fueron por miedo"

El exjugador del Real Madrid Juan Antonio Corbalán ha sido el último en opinar sobre el escándalo del final de la Copa del Rey de la ACB en la que los árbitros privaron al equipo blanco de ganar el título al cometer un flagrante error.

El que fuera base del conjunto madridista, en declaraciones a Radio MARCA, cree que los fallos del equipo arbitral se deben a problemas para gestionar la magnitud del encuentro. "Los árbitros se equivocaron en dos ocasiones, dos errores que surgieron por miedo por la talla del partido", afirmó Corbalán.

"Los árbitros son honrados, pero si se aplica la tecnología debería estar bien utilizada y que haya expertos que analicen las jugadas polémicas y no los propios árbitros que están con la tensión del juego", explicó el exjugador, quien no se ha mostrado favorable a la decisión que valora el Real Madrid de abandonar la ACB.

Laso, muy crítico con la decisión

Mientras tanto, el Real Madrid tiene que seguir con su temporada y volverá a la Euroliga el próximo viernes 21 de febrero, cuando recibe al Bayern. Su entrenador, Pablo Laso, ha querido aclarar de una vez por todas su opinión sobre la última jugada de la final, que terminó costando un título a su equipo.

Pablo Laso, durante la final de la Copa del Rey EFE

"El vestuario está bien. Mirad, voy a responder, voy a alargarme más de lo que sería necesario. Pero después de esta respuesta no voy a hablar más del tema. Creo que sobre la última jugada hay muy poco que decir. Lo único es lo que he dicho en la rueda de prensa después del partido, algo que todo el mundo tiene claro y no admite discusión. Hasta un niño ha visto la repetición, todos la tenéis clara", relató Pablo Laso.

El entrenador del Real Madrid destacó que "el error humano es más que aceptable", pero dejó claro que para él la acción "no es un error humano porque se decide una Copa del Rey en una jugada a falta de décimas de segundo, en una situación en la que no se usan todos los recursos que se ponen en la mano", concluyó.

