Bertomeu: "Contemplamos que un equipo juegue la Euroliga sin disputar su liga"

Bertomeu durante la presentación de la FInal Four de Vitoria. Foto: euroleague.net

El robo del pasado domingo en la final de la Copa del Rey de baloncesto sigue trayendo cola. Después de presentar la Final Four de Vitoria de la Euroliga, Jordi Bertomeu fue a El Larguero de la Cadena SER, en la que dio más detalles de lo que podría ser una realidad: un mundo en el que el Real Madrid esté fuera de la ACB.

El CEO de la máxima competición europea de baloncesto afirmó: "No es que a la Euroliga le interese o no que esté el Real Madrid. Es que es el Real Madrid quien es accionista y propietario de la competición. La Euroliga se basa en la decisión de todos sus componentes. Si hay mayoría simple en una votación de los once propietarios, saldría adelante la propuesta. Nosotros sí tenemos prevista la posibilidad de que un equipo pueda jugar la competición europea sin hacerlo a nivel nacional".

También insistió acerca de la idea de que la Euroliga no funciona como un campeonato normal, bajo las órdenes de una federación, sino que es una empresa independiente, con unos socios y una perspectiva largoplacista.

Sergio Llull se lleva las manos a la cabeza tras el polémico final en Copa del Rey EFE

"Me preocuparía poco que un club, tras un arbitraje polémico, quisiera abandonar la competición ya que nosotros tenemos otro funcionamiento. Este es un proyecto a largo plazo. También quiero decir que los árbitros españoles son de los mejores de Europa, al igual que su baloncesto. Pero la Euroliga es una empresa, no una federación. Nuestra forma de funcionar es diferente, es de modo empresarial", destacó el catalán.

La Final Four de Vitoria se va a celebrar del 17 de mayo al 19 del mismo mes. Entre los grandes favoritos para llegar a ese fin de semana están el Fenerbahce, el CSKA Moscú y el vigente campeón de Europa, el Madrid.

