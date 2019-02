El Real Madrid considera insuficiente el comunicado de ACB y no descarta tomar medidas próximamente

El comunicado de la ACB admitiendo "errores graves" en los últimos minutos de la final de la Copa del Rey y equiparando todos los fallos no sirve para satisfacer la petición del Real Madrid. El club blanco considera insuficiente la valoración de Antonio Martín y pide que se explique la última jugada del partido, que decidió el título, y el uso que hizo el trío arbitral del Instant Replay.

Los últimos 20 segundos de la polémica final de Copa del Rey de baloncesto al completo

En la entidad merengue quieren que se distinga de lo que se puede considerar fallo humano con lo sucedido en la canasta que fue concedida a Tomic. Para el Real Madrid este último error es "una falta grave de profesionalidad de los colegiados", ya que estaba su disposición once tomas de la jugada y los árbitros solo decidieron ver dos y decidir en tan solo 51 segundos.

El Real Madrid no descarta tomar cualquier medida contra la ACB, incluso plantear en un futuro a los socios dejar la competición. En el club blanco se muestran muy decepcionados con un comunicado que ha llegado 24 horas después y que no aclara nada sobre la citada jugada.

De hecho, el enfado con la ACB ha crecido después de conocer un comunicado que no explica qué se pitó y cómo se utilizó el Instant Replay. Además, irrita más en las oficinas blancas que se intente equiparar la falta de Randolph a Singleton, la técnica de Pesic... al escándalo que sucedió en la jugada decisiva y cuando se tenía a disposición el vídeo (con once tomas distintas) para no equivocarse de manera tan flagrante.

Antonio Martín, presidente de la ACB, no ha querido referirse a la citada jugada y reconocer ese error de forma contundente: "Por primera vez hemos puesto a disposición de todo el mundo la imagen del Instant Replay y por tanto toda la actuación en referencia a la jugada es pública y los aficionados han podido ver en directo exactamente lo que han revisado y la decisión que han tomado los árbitros. Por otro lado, también ha habido acciones que por reglamento no se pueden revisar por el Instant Replay y en las que no debería caber el error".

La AEBA, la asociación de los árbitros, también ha reconocido los fallos de los colegiados que dirigieron la final y se han mostrado dispuestos a "acatar las decisiones que pueda tomar la ACB en relación a dichos errores".

Se esperaba en el Real Madrid un reconocimiento formal de ACB del escandaloso error que costó la 28ª Copa del Rey a la entidad merengue. Sin embargo, con una valoración tibia de Antonio Martín y que no deja satisfecho a nadie el que más pierde es el baloncesto español. Desde el club blanco seguirán insistiendo en que la ACB explique la última jugada, reconozca el error y aclare por qué se dio un mal uso a la tecnología disponible.

Iberostar Tenerife también protestará a la ACB

El del Real Madrid no será el único frente que tiene abierto Antonio Martín, ya que Iberostar Tenerife pedirá una explicación de por qué su entrenador, Txus Vidorreta, fue castigado con una técnica por arrodillarse en el partido contra el Barcelona Lassa y Pesic, en la final del domingo, no recibió ninguna sanción por cruzarse la cancha de lado a lado tras no señalarse la falta de Randolph a Singleton.

