Pablo Laso, sobre la jugada de Randolph: "No es tapón, es rebote"

El Real Madrid ha acabado muy descontento con el final de la Copa del Rey del baloncesto. El robo sufrido en la última jugada del partido, donde han pitado un tapón ilegal de Anthony Randolph que no fue tal, ha calentado los ánimos en el conjunto blanco.

Juan Carlos Sánchez: "El año pasado nos callamos, éste no; ha sido tapón legal"

Pablo Laso, tras el encuentro, ha hablado con los medios para dar su punto de vista sobre esta jugada. El técnico vasco ha explicado que "no es tapón, es rebote", una clara diferencia que explicaría por qué los árbitros nunca debieron dar los dos puntos al Barcelona Lassa que le dieron la victoria final.

Además, ha asegurado que "a mí me han dicho que es canasta. Yo tenía dos jugadores viendo la jugada detrás de ellos y han celebrado el título". Por lo tanto, en el conjunto blanco tenían claro que esos dos puntos nunca debieron subir al marcador.

El enfado de Juan Carlos Sánchez

El segundo entrenador de Pablo Laso, Juan Carlos Sánchez también ha hablado con los medios sobre la polémica del partido. El asistente ha asegurado que la jugada entre Singleton y Ayón "no ha sido falta, sino un tapón legal". Además, recuerda que "es el segundo año que ocurre una desgracia en el arbitraje contra el Real Madrid. Viendo esa jugada en el Instant Replay, si entre los tres no han visto que es un tapón legal, algo ha pasado que está mal".

Además, ha destacado que "no hay ninguna decisión previa. Todos lo hemos visto, un tapón legal de Randolph", e insiste en que "ya el año pasado sufrimos una circunstancia parecida y nos callamos". Por eso afirma que "ahora no debemos de callarnos, aunque el partido lo podemos ganar o perder, pero no debemos callarnos".

Ha asegurado que "yo creo que es una jugada legal. Nosotros pensamos lo que pensamos y nos lo vamos a reservar”. Además, ha afirmado que "la única reclamación es el derecho a la pataleta, que no sirve para nada, pero sí queremos que se tome nota de estas acciones", y afirma que "si en el Instant Replay las imágenes no son las mismas que en Movistar nos tendremos que callar y habrá que mejorarlo".

También ha reconocido que "yo he pedido que hagan un comunicado oficial diciendo que se han equivocado. Lo que no quiero es que un error dos años seguidos vuelva a pasar. Nos puede pasar a nosotros o a otro equipo, pero hay que decir basta ya". Además, afirma que "cualquiera que haya visto la jugada habrá puesto la cara que yo he puesto cuando lo he visto".

El segundo de Laso afirma que "en un momento crucial, como el año pasado y éste, hay que tener una certeza de que estamos tomando una decisión correcta, para no perjudicar". Además, no duda en asegurar que "el partido lo podían haber ganado ellos", pero destaca que "hay que tomar la decisión correcta".

Por último, revelaba que "yo tengo 10-12 vídeos en el móvil en los que tengo claro lo que ha pasado en la jugada, pero no sé lo que han visto los árbitros, que lo estaban viendo ahora en el despacho del director de arbitraje".

