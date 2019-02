Doncic, sin vacaciones en la playa: puede sustituir a Davis en el All Star

Primer día del All Star que ya ha llegado a su fin tras la exhibición de los rookies y los sophomores, el partido del viernes siempre es especial para los aficionados que pueden ver en acción al futuro de la liga, y un año más no defraudó.

Este año el Team USA se impuso al Team World por 161 a 144 en un partido que dejo al jugador de Los Angeles Lakers, Kyle Kuzma, como MVP del encuentro, otra de las grandes atracciones era la presencia de Luka Doncic sobre el parquet. El esloveno terminó el encuentro con 13 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias, y disfrutó de su primera participación en el fin de semana de las estrellas.

Luka tiene ahora los ojos puestos en el sábado y los concursos, el jugador de los Mavs disputará el concurso de habilidades, aunque puede no ser la última aparición del esloveno en el fin de semana.

La lesión que sufrió Anthony Davis en su último duelo sigue poniendo en duda su participación en el partido del domingo, ante estas dudas y con la posibilidad de que Doncic sea el elegido para sustituir al de Chicago, el esloveno ha querido pronunciarse el al respecto: "Estaré preparado si me llaman para suplir a Anthony Davis. Había grandes jugadores que podían ir. Sé que tuve mis opciones, pero al final no fue así, por lo que pensé en irme a la playa a descansar".

Doncic en el salto inicial del partido de rookies EFE

Tras su primera participación en el All Star, el de los Mavericks hizo una valoración positiva del partido: "Para mi no era cuestión de ganar o perder. Es un día en el que tienes que pensar en los aficionados. Ha sido genial y yo me he divertido bastante. Al principio del partido no intentaba tirar tanto. Solo quería divertirme y jugar para la gente que puede machacar. Pasar me gusta más que machacar o tirar de tres".

La polémica por jugar en Europa

Hace unas semanas Kevin Durant se pronunciaba sobre la ventaja de jugadores como Doncic que en vez de ir a la universidad se dedicaban exclusivamente a jugar al baloncesto en Europa, sobre esto también quiso opinar el esloveno: "Tu eliges dónde quieres jugar. Puedes hacerlo en la universidad o en Europa, pero siempre eliges dónde quieres jugar. Yo intento jugar el baloncesto que siempre he jugador y hacer las cosas bien trabajando. Siempre he creído que si puedes jugar en Europa puedes hacerlo aquí y si lo haces bien allí lo haces bien en cualquier lado".

