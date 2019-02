Doncic apuesta por dos madridistas que triunfarían en la NBA

ALL STAR

El esloveno Luka Doncic se encuentra en el All Star y podría sustituir a Athony Davis tras su lesión. Está en duda su presencia en el partido del próximo domingo, sin embargo la pasada madrugada disfrutó de su primera participación en el fin de semana de las estrellas.

Tras la victoria del Team USA ante el Team World por 161 a 144, el alero de Dallas Maverick fue preguntado por los jugadores de la Euroliga que triunfarían en la NBA. Doncic dio tres nombres, afirmando que esos jugadores incluso podrían ser titulares en un equipo NBA. Los tres elegidos fueron los siguientes: Sergio Llull (Real Madrid), Anthony Randolph (Real Madrid) y Nick Calathes (Panathinaikos).

Tanto Anthony Randolph como Nick Calathes han jugado en la competición estadounidense en temporadas anteriores. El ala-pívot del conjunto blanco perteneció a los Golden State Warriors, New York Knicks, Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets, mientras que el base del Panathinaikos fue jugador del Memphis Grizzlies. Por su parte, Sergio Llull aún no ha viajado a la NBA, aunque el Houston Rockets cuenta con sus derechos en el caso de que el jugador decida dar el salto a la liga norteamericana.

Luka Doncic sigue rompiendo récords

Luka Doncic ha sido la gran revelación de la NBA esta temporada, donde su talento no pasa desapercibido para nadie. Los halagos y mensajes de admiración para el esloveno no cesan, y esto solo es el principio, ya que el joven únicamente tiene 19 años. Sigue consiguiendo romper récords y registros, por ejemplo actualmente es el segundo jugador más efectivo de toda la NBA. El esloveno cada vez va a más y parece no tener techo que le frene.

