La humildad de Doncic: así responde cuando le preguntan por el Rookie del Año

Luka Doncic acudió a SiriusXM de la NBA Radio en la previa del partido de rookies del All Star. La pregunta para el esloveno fue clara y directa: "¿Crees que ya has ganado el premio a rookie del año?. La respuesta del jugador de los Mavs muestra su grandeza.

Doncic preguntado por el rookie del año

"No, hay otros grandes rookies por ahí, Deandre (Ayton), Trae (Young), Marvin (Bagley III) que están jugando a gran nivel, así que para nada, no he ganado aún el trofeo" sentenciaba el esloveno.

Si se atiende directamente a las estadísticas es normal que desde EEUU le vean como el mejor rookie del año. Doncic está promediando 20.7 puntos, 7.2 rebotes y 5.6 asistencias, es el primero en puntos, el segundo en rebotes y el segundo en asistencias entre todos los novatos de la NBA, no solo en ataque destaca, en defensa es el cuarto mejor ladrón entre los jugadores de primer año.

Los grandes rivales de Doncic por el premio

Se podrían considerar a los tres jugadores que Doncic menciona en su respuesta como los tres principales candidatos a robarle el trofeo, dejando siempre de lado las enormes campañas que están realizando Gilgeous-Alexander en los Clippers y Jaren Jackson Jr. en los Grizzlies.

Deandre Ayton era el gran favorito a alzarse con el premio nada más acabar el draft, en lo que va de temporada el pivot de los Phoenix Suns promedia 16.5 puntos, 10.5 rebotes y 2 asistencias, aunque el jugador está muy señalado por su deficiente actitud defensiva.

Trae Young el jugador por el que Doncic acabó jugando en los Mavs ha sido el gran rival del esloveno en el comienzo de temporada, aunque ha ido bajando significativamente su nivel, promedia 16.9 puntos, 3.3 rebotes y 7.6 asistencias.

Por último Marvin Bagley III uno de los jugadores que le costó entrar en la rotación de los Sacramento Kings pero que poco a poco se ha ido haciendo con más minutos, en este momento promedia 13.3 puntos, 6.9 rebotes y 1 asistencia.

