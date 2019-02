Doncic vibra con la Copa del Rey: alucinó con la victoria del Joventut

La exhibición del argentino Nico Laprovittola llevó al Divina Seguros Joventut, cuatro años después, a las semifinales de la Copa del Rey tras someter a un Kirolbet Baskonia incapaz de contrarrestar el poderío de un rival que le pasó por encima y dominó la eliminatoria de principio a fin (89-98).

Una exhibición que no ha pasado desapercibida para Luka Doncic, que ha dejado dos mensajes en sus redes sociales antes de emprender su primera participación en varios eventos del All Star. El esloveno siempre está en conexión con su anterior competición, y no solo se rinde a sus antiguos compañeros.

madre mia laprovittola◘◘◘ — Luka Doncic (@luka7doncic) 15 de febrero de 2019

El base internacional completó una actuación soberbia ante su exquipo, y con sus 36 puntos, siete asistencias, cuatro rebotes y 50 de valoración -el récord histórico de la Copa- acabó con el favoritismo de un equipo vasco que le había derrotado en sus últimos ocho enfrentamientos.

Su participación en el Rising Star

El morbo estará presente en el duelo entre los novatos, ya que se dará el duelo entre Luka Doncic y Trae Young. El base norteamericano ha declarado en más de una ocasión ser mejor jugador que el esloveno, algo que podría dar más emoción a este choque. Sin lugar a dudas, el '77' ha superado en todos los registros al base de los Atlanta. Además no será la única vez que se vean las caras, ya que también aparecen en la lista para el concurso de habilidades.

