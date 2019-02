Anthony Davis se lesiona y abre las puertas del All Star para Doncic

Los New Orlenas Pelicans se enfrentaron en la madrugada del jueves a los Oklahoma City Thunder, un partido que estuvo marcado por la lesión en el hombro del ala pivot de los Pelicans, Anthony Davis.

La lesión de Anthony Davis ante los Thunder

El jugador se retiró del partido mediado el segundo cuarto y no volvió. La lesión viene a solo dos días del All Star, aunque este triste suceso le abre las puertas del partido de las estrellas a Luka Doncic, el esloveno podría ser el escogido por la NBA para sustituir al ala pivot de Chicago.

Davis saltó a intentar taponar un tiro de Nerlens Noel y en el acto sintió un fuerte dolor en su hombro que le hizo abandonar la cancha. A pesar de la sensible baja, los Pelicans consiguieron sobreponerse y llevarse la victoria por 131 a 122, de nada sirvió el descomunal triple doble de Russell Westbrook, el base de los Thunder terminó el encuentro con 44 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias.

Desde la organización aseguran que la lesión no es grave aunque se desconoce si finalmente podrá jugar en Charlotte. Ante una situación como esta el sustituto en el All Star es elegido por el comisionado de la liga, por méritos y posición Luka Doncic sería el que más papeletas tiene para ocupar el lugar de Anthony Davis.

Los Pelicans jugando con fuego

Los New Orleans Pelicans tomaron una decisión muy arriesgada en el último periodo de traspasos cuando decidieron rechazar cualquier oferta por Anthony Davis a pesar del deseo del jugador que había comunicado a la organización su intención de no renovar con ellos.

Los Ángeles Lakers lo intentaron hasta el último segundo, pero el general manager de los Pelicans, Dell Demps decidió arriesgarse y esperar a la post temporada para intentar conseguir más beneficio por su jugador.

La situación por una parte era entendible, los Boston Celtics no podían hacer ofertas por Davis en este mercado, y en verano irían con todo a por el ala pivot, además el jugador se marcharía a la conferencia este, donde no sería un rival directo. El gran problema viene si el jugador sufre una lesión de gravedad, como ocurrió con Demarcus Cousins el pasado verano cuando los equipos no se interesaron por él ante su rotura del tendón de Aquiles. Los Pelicans han tenido 'suerte' esta vez, pero siguen jugando con fuego.