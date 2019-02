El Real Madrid no contará con Llull, Thompkins y Kuzmic contra el Baskonia

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, quiso "separar claramente las competiciones" y otorgó al partido contra el Baskonia "la suficiente importancia como para no pensar en la Copa del Rey".

Tavares captura un rebote ante la defensa del CSKA Agencia EFE

"El partido tiene la suficiente importancia para que nos centremos en él y no pensemos en la Copa del Rey de la semana que viene. Hay que saber separar claramente las competiciones. Es un duelo directo en la clasificación de la Liga ACB, contra un gran equipo, y la Copa del Rey vendrá a continuación", dijo Laso.

El técnico madridista hizo una rápida disección del rival. "Es un equipo muy exigente y con buenos jugadores en todas las posiciones", dijo. "Tiene dos bases que se complementan, buenos tiradores, con dos cuatros que pueden tirar y penetrar abriendo el campo, y luego fuerza interior con sus cincos", añadió.

"Es un equipo bien construido y que sabemos que para ganarle vamos a tener que jugar un buen partido", subrayó.

"Cambiar el chip es obligatorio"

Laso no contará con Sergio Llull, Trey Thompkins y Ognjen Kuzmic. "Seguimos con las bajas de Llull y Thompkins que no van a jugar mañana. Kuzmic no está inscrito y decidiremos el mismo domingo con los trece jugadores disponibles", informó.

"Cambiar el chip es obligado. Llegamos tarde de Moscú después de un partido competido y tenso. Ahora, tenemos que recuperarnos rápidamente, pasar página y pensar en el partido del Baskonia", finalizó Pablo Laso.

El Real Madrid viene de caer ante el CSKA de Moscú con cierta polémica en EuroLiga, en un encuentro que no se decidió hasta los últimos segundos. Sin embargo, deberán cambiar el 'chip' y centrarse en la partido ante el Kirolbet Baskonia de la competición liguera del próximo domingo 10 a las 19:30 horas perteneciente a la jornada 20.

