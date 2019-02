Doncic, celebra la victoria en el derbi: "Hala Madrid y nada más"

Luka Doncic no se olvida del Real Madrid, el equipo en el que empezó su gran carrera. Son muchas las ocasiones en las que ha mostrado su cariño y respeto por el conjunto blanco. Esta vez ha aprovechado el triunfo de los de Solari frente al Atlético de Madrid por 1-3 para mostrarse contento y eufórico con el equipo de fútbol.

HALA MADRID Y NADA MAS!◘️◘️ — Luka Doncic (@luka7doncic) 9 de febrero de 2019

El esloveno publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que reflejaba su apoyo al Real Madrid. "¡Hala Madrid y nada más!", anunció Luka Doncic. Sin embargo, hace unos días también se acordó de su anterior equipo y de su pasado madridista.

"Echo muchas cosas de menos, pero sobre todo el Real Madrid. No solo el club, sino toda la gente de detrás porque en mis tiempos en el Madrid me lo he pasado genial y echo mucho de menos estar ahí", aseguró el escolta de los Maveriks.

El Real Madrid se impone en el Wanda

Asimismo, los de Solari han desempeñado un gran encuentro y se han llevado el derbi madrileño en el Wanda Metropolitano con goles de Casemiro, Sergio Ramos y Gareth Bale. El Real Madrid se adelantaba tras un córner lanzado por Toni Kroos y el brasileño anotaba el tanto tras un marcaje de cuatro jugadores rojiblancos a Sergio Ramos. Griezmann igualó el marcador, pero minutos después Guiménez derribaba a Vinicíus dentro del área y el árbitro señalaba penalti. El central sevillano trasformó esta pena máxima en gol y Gareth Bale sentenciaba el encuentro en los últimos minutos.

Esta victoria supone colocarse en segunda posición, a cinco puntos del Barcelona, el líder de la clasificación, antes de que dispute su encuentro ante el Athletic de este domingo a las 20:45 horas.

