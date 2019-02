Doncic: "Echo muchas cosas de menos, pero sobre todo al Real Madrid"

Luka Doncic se está convirtiéndo en una figura muy importante dentro de la NBA, sin embargo se sigue acordando de su anterior equipo, el Real Madrid, donde comenzó su historia. El esloveno habló en Movistar+ y repasó las cosas que más echa de menos de España.

Luka Doncic, durante un partido REUTERS

"Echo muchas cosas de menos, pero sobre todo el Real Madrid. No solo el club, sino toda la gente de detrás porque en mis tiempos en el Madrid me lo he pasado genial y echo mucho de menos estar ahí", aseguró el escolta de los Maveriks.

Doncic sigue rompiendo récords

Doncic sigue haciendo historia lejos del conjunto blanco. El último récord que rompió fue el de precocidad y consiguió llegar a los 1.000 puntos en la NBA, convirtiéndose en uno de los pocos jugadores en llegar a esta marca antes de cumplir los 20 años. Se unió al selecto grupo de estrellas formado por LeBron James, Kevin Durant, Carmelo Anthony, Devin Booker y Dwight Howard. También consiguió ser nombrado por la NBA por tercera vez consecutiva como Rookie del Mes.

Asimismo, el esloveno logró su primer triple-doble y se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en conseguirlo. Y días después lo hizo por segunda vez, siendo el primer adolescente en la historia de la NBA con dos triples-dobles.

No estará en el All-Star

Sin embargo, el pasado 1 de febrero la NBA hizo públicos los resultados de las votaciones de los entrenadores de la liga para elegir a los reservas del All Star Game. Pese a todos los rumores, finalmente Luka Doncic no ha estado entre los elegidos, por lo que salvo que haya una lesión de aquí al Fin de Semana de las Estrellas, no participará en este evento. No obstante, a pesar de esta noticia, el esloveno seguirá dando de que hablar y rompiendo récords.

