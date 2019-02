Reyes: "El mejor momento fue mi primera liga con el Madrid en Vitoria"

El Real Madrid tiene una leyenda de la que podrá contar grandes gestas. Felipe Reyes ya está consagrando en la élite del baloncesto europeo y tiene dos años de contrato. El '9' ha batido uno de los récords más longevos de la historia de la Liga ACB y se ha mostrado muy feliz: "Estoy contento de llegar a esta cifra y superar al grande de Joan Creus y de permanecer tanto tiempo en una Liga tan fuerte como la ACB. Voy a seguir trabajando e ir partido a partido para intentar aumentar esa cifra".

Felipe Reyes celebra los 779 partidos en Liga ACB

El primer recuerdo de quilates es su liga en Vitoria, con un final histórico y un triple de Herreros que nunca olvidará: "Me habían fichado para intentar revertir la dinámica en la que estaba el club y esa liga de 2005 fue muy importante para todos. Ganamos en Vitoria y la forma de hacerlo con el triple de Herreros fue muy bonita. Posiblemente sea el título más especial de toda mi carrera".

Respecto a su entrenador actual, Felipe Reyes tiene que agradecerle lo que ha hecho por el equipo y como ha logrado entender lo que necesitaba un equipo que estaba hundido y ahora es uno de los grandes dominadores de Europa: "Es exigente cuanto tiene que serlo, pero sin llegar al límite como ocurre con otros entrenadores. En una temporada con tantos partidos y tan exigente no hubiera sido posible llegar bien al final si no es así. Es un gran entrenador y estamos muy a gusto con él".

Felipe Reyes celebra los 779 partidos en Liga ACB

Los compañeros que han dejado huella

El capitán del Real Madrid ha dejado claro que ha tenido muchos compañeros que han marcado alguno de sus aspectos de juego o incluso personales. "Por suerte he tenido muy buenos compañeros a lo largo de mi carrera deportiva que me han marcado. No podría quedarme con uno solo. Están Mumbrú, Hervelle, Raúl López, Bullock, Sergio Rodríguez, Carlos Suárez, Llull, Rudy, Carroll… Esa es también la clave del éxito y de que lleve tantos años jugando al máximo nivel. Cuando estás bien rodeado y tienes buenos compañeros todo es mucho más fácil", confirmó el capitán.

[Más información: Trey Thompkins, lesionado en el bíceps femoral de la pierna izquierda]