El Madrid quiere aprovechar las dudas del Unicaja sin Sergio Llull

El Real Madrid, sin pausa ni descanso, viaja desde Estambul a Málaga para medirse a uno de los siempre peleones gallos de la competición nacional. El cuadro blanco llega con buenas sensaciones tras su victoria ante Darussafaka, pero la mente no deja de pensar en Llull, que se marchó con molestias cuando llevaba únicamente tres minutos en el parqué.

Llull y Rudy luchan por robar un balón JuanJ0 Martin Agencia EFE

Por su parte, el Unicaja, que lleva dos derrotas consecutivas en la Liga ACB ante el Monbus Obradoiro y el Barcelona como visitante, recibe este domingo al Real Madrid en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, donde persigue recupera la confianza en su fortín ante el vigente campeón. Los locales han perdido parte de ese impulso inicial que les llegó a colocar en una posición privilegiada, para finalmente perder la cuarta plaza ante Iberostar Tenerife.

Preocupación necesaria

Los hombres de Pablo Laso tienen claro que la victoria de este domingo es muy importante, pero más clave es la baja de Llull, que no estará con sus compañeros. "Están todos bien, el único problema que tenemos es Llull, que todavía no ha podido entrenar. No es preocupante, pero sería muy poco espacio de tiempo para forzarle a jugar. A Reyes y Rudy les ha venido bien el descanso, hoy todo el equipo ha entrenado muy bien sabiendo que mañana es un partido muy difícil", ha confirmado el técnico.

El '23' ya ha tenido problemas esta temporada, y al mínimo gesto de poder tener una lesión, se para. Ya se vio reflejado este viernes, donde solo actuó tres minutos y rápidamente fue llevado al banquillo por precaución. Tras el choque, el entrenador vasco explicó que no había ningún problema grave.

Tavares y Llull se felicitan tras una gran canasta. Autor: ACB

Los precedentes

Está temporada el equipo blanco derrotó con mucho sufrimiento a los de Málaga, pero el año pasado, en tierras andaluzas, una gran exhibición de Causeur dio el triunfó al Real Madrid, que se desenvuelve muy bien en esta pista. En la Liga regular se han enfrentado en 77 ocasiones, con 22 triunfos para el Unicaja, si bien en el Martín Carpena las estadísticas se equilibran, con 17 victorias para los cajistas y 20 para los madridistas.

