Ya hay suplentes para el All-Star: Doncic no jugará el Partido de las Estrellas

La NBA ha hecho públicos los resultados de las votaciones de los entrenadores de la liga para elegir a los reservas del All Star Game. Pese a todos los rumores, finalmente Luka Doncic no ha estado entre los elegidos, por lo que salvo que haya una lesión de aquí al Fin de Semana de las Estrellas, no participará en el evento principal de las festividades.

Las estadísticas del canterano del Real Madrid -20 puntos por partido, seis rebotes y cinco asistencias-, no han sido suficientes para que los directores técnicos de las quince franquicias de la Conferencia Oeste le eligieran.

La realidad es que la competencia era feroz. Por un lado, los interiores solo tenían dos posiciones aseguradas en un principio. Ambas han sido finalmente cogidas por dos superestrellas de la liga como Anthony Davis o Nikola Jokic.

Anthony Davis, en un partido con los Pelicans Reuters

Sin embargo, los otros dos puestos a los que aspiraba el esloveno también han sido ocupados por jugadores del frontcourt. LaMarcus Aldridge y Karl-Anthony Towns han tenido buenas temporadas a nivel individual- sobre todo el ala-pívot de los Spurs, pero ninguno de los dos ha tenido el impacto sobre su franquicia, o en todos los aficionados de la NBA como Doncic.

Ahora, el máximo candidato al Rookie del Año se tendrá que conformar con participar en el Partido de Rookies que se juega el viernes de ese mismo fin de semana y el Concurso de Habilidades del domingo.

Los Mavericks juegan en la madrugada del jueves al viernes, pero no se sabe cómo funcionará el equipo. Como horas antes se ha hecho oficial el traspaso de varios jugadores- y la llegada de uno de los mejores jóvenes, Kristaps Porzingis- los de Carlisle andan cortos de efectivos. Además, Doncic va a descansar por algunas molestias que tuvo durante la victoria la pasada noche contra los New York Knicks en el Madison.

