Garuba alucina con Luka Doncic: "Nunca he visto a un jugador como él"

Usman Garuba es uno de los nombres propios de la cantera del Real Madrid de Baloncesto, el joven de 16 años y 2,01 de altura lideró al equipo sub18 para clasificarse a la Final Eight de la Euroliga junior que se celebrará a la par que la de los mayores, en Vitoria.

El equipo se clasificó tras imponerse en el Adidas Next Generation Tournament de Múnich, un torneo que el Real Madrid dominó tras imponerse al Alba Berlín, al Panathinaikos griego, al Rathiopharm Ulm alemán y al Bayern Múnich en la final. El equipo blanco aplastó a todos sus rivales por diferencias de 40 puntos de media en todo el torneo y Garuba fue la razón principal.

El joven de origen nigeriano fue el MVP del torneo con unos promedios de 16,5 puntos con un 71% en tiros de campo, 7 rebotes, 3,8 asistencias, 1,3 robos y 1 tapón para 26,5 de valoración en menos de 20 minutos de media que estuvo en pista, un dominio absoluto.

Tras esta victoria el Real Madrid tiene la oportunidad de revalidar un título que no gana desde el año 2015, en aquel entonces un tal Luka Doncic lideraba al equipo blanco al título de campeón de Europa.

Garuba durante el torneo en Munich. Foto: Instagram (@destusman)

"Todos los jóvenes nos fijamos en Doncic"

Precisamente de Doncic ha hablado Garuba que no tiene más que palabras de elogio para el exjugador del Madrid: "Es especial. Es muy buen jugador. Nunca he visto a nadie como él. Practiqué con él el año pasado y fue impresionante. No me enseñó nada específico pero me mostró que trabajando duro y siendo humilde todo puede pasar. Es el chico en el que todos los equipos jóvenes del Real Madrid nos miramos. Aprendemos de él".

Sobre la posibilidad de ganar la Euroliga junior el próximo mes de mayo, el español lo tiene claro: "Queremos el campeonato. Tenemos un gran equipo y tenemos una gran oportunidad de ganar el título en casa. Estamos preparados".

