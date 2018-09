Carlisle: "Doncic ha sido grande en Europa... pero ya es pasado para él"

"Son unas reglas diferentes, pero seguiré haciendo mi juego". Es la declaración de intenciones que Luka Doncic le dejó a los medios de comunicación en la presentación de los Dallas Mavericks durante el Media Day de la NBA.

Luka Doncic sólo es jugador del equipo de Texas desde el pasado 21 de junio, cuando, en la propia noche del Draft sus derechos fueron traspasados desde los Atlanta Hawks en el nº3 a los Dallas Mavericks, pero él ya es uno más dentro del equipo y está preparado para el reto que tiene por delante. "Para convertirme en el jugador que quiero ser, necesito trabajar duro todos los días para mejorar en todas las facetas".

Rick Carlisle, entrenador de Dallas, quiso ser sensato y poner los pies en el suelo "Ha sido un gran jugador en Europa pero las cosas de Europa ya son pasado para él". También destacó la gran capacidad tiradora y anotadora de Doncic en su corta estancia en los Mavericks.

La conexión con Dennis Smith Jr.

En Dallas Mavericks las esperanzas pasan por la pareja formada por Luka Doncic y Dennis Smith Jr. para crecer, dos jugadores de 19 y 20 años respectivamente, ambos con gran capacidad generadora de juego.

Luka Doncic. Foto: mavs.com

El propio Dennis Smith Jr. se deshizo en elogios hacia su nuevo compañero "Nunca he jugado con nadie que haga algunas cosas que le he visto hacer a él". Además, destacó lo bien que han conectado hasta ahora "La visión de juego de Luka es una locura, eso me permite más jugar sin balón".

Carlisle también está encantado con lo bien que se está conjuntando esta dupla "He estado observándoles fijamente y están demostrando que se entienden. Si uno coge el rebote el otro sale en transición rápida y recibe el pase. Nuestra gran arma va a ser tener muchos jugadores capaces de crear jugadas".