Horario internacional y dónde ver el KirolBet Baskonia - Real Madrid

La Supercopa ACB ha completado las semifinales y ya tiene la vista puesta en la gran final que disputarán Real Madrid frente al Baskonia. El conjunto blanco viene de doblegar a un combativo Obradoiro, el anfitrión del torneo en el Fontes Do Sar. El equipo de Pablo Laso tiene el título como objetivo y quiere destronar a un Valencia Basket que no podrá defenderlo, ya que no está entre los cuatro equipos que lo disputan.

A priori, los merengues parten como favoritos para alzarse con el trofeo. A lo largo de la pretemporada, han cosechado victorias en la que todos los jugadores de la plantilla han dejado muy buenas sensaciones, y tras la semifinal han confirmados su buena preparación física. Por tanto, los de Laso llegan en un gran momento de forma para conseguir el título y derrotar a un Baskonia que viene de un sufrido triunfo frente al Barça Lassa.

Por otro lado, el conjunto vitoriano también es conocedor de sus opciones para derrotar al Real Madrid, ya que todos los jugadores, destacando a Granger y Shengelia pueden resultar determinantes y ser claves para decantar el resultado. Sin embargo, el gran nivel de Llull sitúan al equipo merengue un escalón por encima en el partido.

Horario Baskonia - Real Madrid

Horario del partido

El duelo entre KirolBet Baskonia y Real Madrid se disputará el próximo sábado 22 de septiembre a las 19:15 horas en el Fontes do Sar (Galicia).

Hora local: 19:15 horas.

América

Estados Unidos: 10:15 horas-Costa Oeste-; 13:15 horas-Costa Este-.

Perú, Colombia, Panamá, Jamaica, Ecuador y México: 12:15 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 14:15 horas.

Europa y otros

Inglaterra, Portugal y Costa de Marfil: 18:15 horas.

España, Francia, Italia, República Checa y Croacia: 19:15 horas.

Bélgica, Alemania, Holanda y Polonia: 19:15 horas.

Ucrania, Rumanía, Estonia, Finlandia y Grecia: 20:15 horas.

Rusia, Bielorrusia, Turquía, Etiopía: 20:15 horas.

Dónde ver el partido

El encuentro se podrá seguir a través de Movistar+ y en EL BERNABÉU donde se realizará un seguimiento especial del encuentro.