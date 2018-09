Pablo Laso: "Tenemos que hacer muchas cosas bien si queremos jugar la final"

Pablo Laso ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación después del último entrenamiento antes de la Supercopa ACB que ha llevado a cabo este jueves el Real Madrid. El entrenador del equipo blanco ha analizado a su rival en la semifinal que disputará este viernes ante el Obradoiro.

💬 @pablolaso ha comparecido ante los medios en la jornada previa a la semifinal de Supercopa. Así ve el entrenador a nuestro rival, el @OBRADOIROCAB. | #HalaMadrid pic.twitter.com/3F0ysHblx0 — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) 20 de septiembre de 2018

El técnico vasco aseguró que el equipo gallego "tiene un estilo muy definido por los años que lleva Moncho allí". Comentó también que "está haciendo un trabajo buenísimo en el tiempo". "Este año tiene muchísima amenaza de tres puntos con muy buenos tiradores. Tienen mucha paciencia en ataque, saben buscar la mejor opción", analizó el entrenador madridista.

"Recuerdo un partido de Liga allí que los dos equipos hicimos una burrada de triples", señaló Laso. "Y sabemos que mañana para ganar allí con el ambiente, jugando prácticamente un partido fuera de casa, tenemos que hacer muchas cosas bien si queremos jugar la final del sábado", comentó.

Santi Yusta, durante un partido con el Real Madrid. Foto: Instagram (@santiagoyusta4)

El Madrid, ¿favorito a la Supercopa?

"Siempre me siento favorito y nunca me siento favorito. No me da ni me quita nada. Nosotros intentamos ser siempre competitivos y es una oportunidad. Sabemos que tenemos que ganar dos partidos difíciles y complicados, uno contra el anfitrión y otro contra Barcelona o Baskonia", hace balance previo de la competición. "Tenemos que seguir creciendo como equipo y estamos mejor que otros años en la Supercopa. Es una competición muy abierta", continúa.

El cambio de temporada lo afronta con ilusión: "Nosotros intentamos siempre cambiar el chip, pero no sólo temporada tras temporada sino partido tras partido. Estamos obligados porque estamos en una competición exigente. Sabemos que no todo irá perfecto, que pasarán cosas, pero el equipo siempre mantiene el hambre porque esa sensación de ganar es la que gusta en el deporte", dice.

Además, confirmó los dos jugadores que serán baja de cara a la Supercopa: "Tanto Thompkins como Yusta son baja para la Supercopa. Yusta cayó mal en el partido de España y es más que un esguince y tendrá para dos o tres semanas, y Thompkins venía arrastrando una sobrecarga en el pie que ha ido a peor. El resto de la plantilla está bien", concluía.