Horario internacional y dónde ver el Monbus Obradoiro - Real Madrid

La Supercopa ACB dará el pistoletazo de salida de la competición oficial esta temporada para el Real Madrid. El conjunto blanco se enfrentará a Obradoiro, el anfitrión del torneo en el Fontes Do Sar. El equipo de Pablo Laso tiene el título como objetivo y quiere destronar a un Valencia Basket que no podrá defenderlo, ya que no está entre los cuatro equipos que lo disputan.

A priori, los merengues parten como favoritos para alzarse con el trofeo. A lo largo de la pretemporada, han cosechado victorias en la que todos los jugadores de la plantilla han dejado muy buenas sensaciones, desde los recién llegados y más jóvenes hasta los más veteranos. Por tanto, los de Laso llegan en un gran momento de forma para conseguir el título.

La sede de dicho encuentro será el Fontes do Sar, situado en la ciudad gallega de Santiago de Compostela, y será este viernes 21 de septiembre, a las 21:30 horas. De esta forma, en la semana previa al arranque de la Liga Endesa, los madridistas buscan cosechar la Supercopa y poder dedicársela a su afición en el primer enfrentamiento liguero en casa.

Por su parte, el Obradoiro también es conocedor del potencial que atesora el Real Madrid, ya que todos los jugadores pueden resultar determinantes y ser claves para decantar el resultado. Sin embargo, no dan por descartadas sus posibilidades de poder dar la sorpresa, y tratarán de arrebatar el primer trofeo del año al equipo blanco.

Horario Supercopa ACB

Horario del partido

El duelo entre Monbus Obradoiro y Real Madrid se disputará el próximo viernes 21 de septiembre a las 21:30 horas en el Fontes do Sar (Galicia).

Hora local: 21:30 horas.

América

Estados Unidos: 12:30 horas-Costa Oeste-; 15:30 horas-Costa Este-.

Perú, Colombia, Panamá, Jamaica, Ecuador y México: 14:30 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 16:30 horas.

Europa y otros

Inglaterra, Portugal y Costa de Marfil: 20:30 horas.

España, Francia, Italia, República Checa y Croacia: 21:30 horas.

Bélgica, Alemania, Holanda y Polonia: 21:30 horas.

Ucrania, Rumanía, Estonia, Finlandia y Grecia: 22:30 horas.

Rusia, Bielorrusia, Turquía, Etiopía: 22:30 horas.

Dónde ver el partido

El encuentro se podrá seguir a través de Movistar+ y en EL BERNABÉU donde se realizará un seguimiento especial del encuentro.