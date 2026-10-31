El trípode con IA de Aldi. Nacho Castañón El Androide Libre

Llega a Aldi un nuevo trípode con IA capaz de seguir tus movimientos para grabarte sin ayuda: cuesta solo 24,99 euros

Para los creadores de contenido actuales, grabar vídeos en solitario plantea un desafío técnico constante: cómo mantener un encuadre dinámico y perfecto sin la asistencia de un operador de cámara.

Habitualmente, esto obligaba a realizar tomas estáticas aburridas o a invertir en costosos estabilizadores.

Para democratizar esta tecnología y hacerla accesible al gran público, ALDI lanza un innovador trípode motorizado de la marca Rollei que integra inteligencia artificial (IA) para ofrecer seguimiento facial automático a un precio muy ajustado.

La principal baza tecnológica de este nuevo dispositivo radica en su capacidad para detectar el rostro del usuario y acompañar mecánicamente sus desplazamientos físicos en tiempo real.

Esta función de autoencuadre dinámico asegura que el sujeto permanezca siempre en el centro de la acción, aportando un acabado profesional a rutinas de ejercicio, videoblogs o tutoriales de cocina.

El trípode con IA de Aldi. Nacho Castañón El Androide Libre

Además, el sistema se complementa con tecnología de reconocimiento y control por gestos.

Esto permite a los usuarios iniciar y detener la grabación, o ajustar distintos parámetros a distancia mediante simples movimientos de la mano, eliminando así las molestas interrupciones para tener que acercarse a tocar la pantalla del terminal repetidas veces.

A nivel de diseño y ergonomía, el accesorio apuesta por una gran versatilidad de formatos para adaptarse a cualquier escenario de grabación.

Cuenta con un soporte desmontable universal para smartphones y un cuerpo telescópico robusto que permite modular su altura.

El trípode con IA de ALDI cuenta con seguimiento facial automático de 360 grados y sensor gestual. Nacho Castañón El Androide Libre

En su posición más plegada mide 38 centímetros, ideales para grabar sobre un escritorio, pero puede extenderse hasta alcanzar los 163 centímetros, cubriendo perfectamente las necesidades de las tomas de cuerpo entero.

Asimismo, incorpora un pequeño mando a distancia extraíble con conectividad Bluetooth, ofreciendo un método de control alternativo muy demandado por los usuarios más tradicionales.

El trípode con IA de Aldi. Nacho Castañón El Androide Libre

El dispositivo se pone a la venta hoy, sábado 31 de octubre, por solo 24,99 euros, lo que supone aplicar una agresiva rebaja del 58 % sobre su precio de mercado habitual, estipulado en 59,99 euros.

Ya está disponible en las estanterías de todos los supermercados ALDI de España únicamente hasta agotar existencias, por lo que se prevé que sea un éxito comercial y las unidades vuelen rápido.

Batería solar

Para redondear esta propuesta orientada a los creadores de contenido más nómadas, ALDI puso a la venta hace escasos días una powerbank solar 2 en 1, pensada específicamente para prolongar las jornadas de grabación en exteriores y eliminar la ansiedad por la batería.

Disponible desde el pasado miércoles 28 de octubre por apenas 14,99 euros (también hasta fin de existencias), esta batería portátil de 10.000 mAh permite cargar dos dispositivos de forma simultánea e incluye un práctico cable de carga micro USB.

Lo más llamativo es que incorpora un panel para recuperar parte de su autonomía directamente mediante la exposición a la luz solar.

Su chasis cuenta con certificación IP44, lo que garantiza su resistencia frente al polvo y las salpicaduras de agua, e integra además un potente foco con distintos modos de iluminación, convirtiéndola en un accesorio imprescindible para el equipo de cualquier vlogger aventurero.