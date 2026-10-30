Es oficial: Samsung presenta el W27, su nuevo teléfono móvil plegable premium que no podrás comprar en España

Samsung consolida su estrategia en el mercado asiático con el lanzamiento oficial del Samsung W27, su nuevo teléfono móvil plegable más premium para China.

Fiel a su ciclo de renovación anual, este terminal toma como base técnica el Galaxy Z Fold 8 Ultra, pero introduce modificaciones sustanciales en el apartado estético y en las configuraciones de memoria base para posicionarse en el segmento de ultralujo tecnológico.

A nivel exterior, el W27 se diferencia por la integración de un marco y un módulo de cámaras con acabado dorado, sumando una nueva textura en los bordes laterales para optimizar la ergonomía.

El chasis trasero se ofrece en dos colores exclusivos: rojo oscuro y azul oscuro.

Samsung mantiene la protección Gorilla Glass Ceramic 3 en la parte posterior y la certificación IP48 contra agua y partículas sólidas.

A pesar de la incorporación de estos materiales, el dispositivo conserva intactas las cotas del Z Fold 8 Ultra: un grosor de apenas 8,9 milímetros en su estado plegado y un peso de 215 gramos.

La principal diferencia técnica del W27 radica en su memoria.

El Samsung W27. Samsung El Androide Libre

Mientras que el Z Fold 8 Ultra internacional parte de los 12 GB, este modelo asiático se comercializa únicamente con 16 GB de RAM, combinados con opciones de 512 GB o 1 TB de almacenamiento.

El rendimiento recae sobre el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, encargado de gestionar el panel interno OLED plegable de 8 pulgadas y el display exterior OLED de 6,5 pulgadas. La autonomía está respaldada por una batería de 5.000 mAh.

El sistema fotográfico calca las especificaciones de su equivalente global.

Incorpora un sensor principal de 200 MP, una lente ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico de 3x.

Se incluyen además dos cámaras de 10 MP para videollamadas, ubicadas en cada una de las pantallas.

El Samsung W27 tiene un precio de 18.999 yuanes (aproximadamente 2.624 euros) para la versión de 512 GB, escalando hasta los 21.999 yuanes (unos 3.039 euros) en el modelo de 1 TB.

Como referencia, el Z Fold 8 Ultra equivalente de 1 TB tiene un coste aproximado de 2.484 euros. Este posicionamiento lo sitúa por encima del teléfono plegable de Apple en China, el iPhone Duo, cuyas versiones de 256 GB y 512 GB rondan los 2.209 y 2.486 euros respectivamente.

A diferencia de las versiones estándar, el empaquetado del W27 es considerablemente más completo: Samsung incluye en la caja una funda magnética de Kevlar, un cable USB-C y un adaptador de corriente de 45 W.