Es oficial: vivo lanza en España los nuevos X500 Pro y Pro Max con cámara ZEISS de 200 MP y hasta 6.750 mAh de batería

El mercado de la gama alta en España recibe una sacudida de primer nivel. vivo ha hecho oficial el desembarco en nuestro país de su esperada serie vivo X500, compuesta por los modelos vivo X500 Pro y vivo X500 Pro Max.

Presentados en un evento en Tenerife tras su paso previo por el mercado asiático, estos nuevos dispositivos redoblan la apuesta de la firma por la fotografía profesional, una autonomía descomunal y la máxima vanguardia en silicio.

La joya indiscutible de la corona es el vivo X500 Pro Max, un terminal construido sobre marcos rectos de aleación de aluminio que alcanza un grosor de 14,19 milímetros (módulo fotográfico incluido) y un peso de 229 gramos.

A nivel estético, destaca por su enorme módulo circular trasero y sus opciones de acabado: cristal con detalle brillante para la variante en color gris y trasera de fibra de vidrio para el modelo en riguroso negro.

Su arquitectura de imagen, desarrollada codo con codo junto a ZEISS, está coronada por un descomunal sensor periscópico de 200 megapíxeles (1/1.4 pulgadas y f/2.67) con certificación óptica APO y estabilización OIS.

Le acompañan un sensor principal de 50 MP (f/1.57, 24 mm), un ultra gran angular de 50 MP y una cámara frontal de idéntica resolución.

En vídeo despunta alcanzando resolución 8K, cámara lenta a 4K a 240 fps, perfiles en formato Log y herramientas avanzadas de encuadre automático por seguimiento activo.

vivo X500 Pro Max. vivo El Androide Libre

Para exprimir todo este potencial óptico, la compañía reedita su accesorio más diferencial: un kit fotográfico profesional dotado de empuñadura ergonómica, controles físicos con disparador y rueda de zoom, y teleobjetivos externos acoplables mediante funda de 200 y 400 mm, transformando el teléfono en una auténtica cámara de precisión.

Bajo el chasis, ambos modelos montan el procesador MediaTek Dimensity 9.600 Pro, fabricado en una litografía puntera de 2 nanómetros.

Esta plataforma se acompaña de 12 GB de RAM y almacenamiento UFS 4.1 de hasta 1 TB.

En autonomía, el fabricante rompe los esquemas integrando una enorme batería de 6.750 mAh en la variante Pro Max (con 72 horas estimadas de uso) y de 6.510 mAh en el Pro, ambas con carga rápida de 90 W por cable, carga inalámbrica de 40 W y soporte para carga reversible.

vivo x500 Pro. vivo El Androide Libre

El apartado multimedia y de diseño tampoco se queda atrás. El modelo Pro Max despliega un panel AMOLED de 6,85 pulgadas a 144 Hz con un brillo de 5.000 nits.

Por su parte, el vivo X500 Pro apuesta por una alternativa mucho más compacta: reduce su pantalla a las 6,36 pulgadas, rebaja el grosor total a los 13,13 milímetros y deja la báscula en apenas 197 gramos, vestido en aluminio y cristal en acabados blanco o negro.

Paradójicamente, su brillo pico escala hasta unos colosales 6.000 nits. Su telefoto periscópico pasa a 64 MP con recubrimiento ZEISS T*.

Ambos ofrecen máxima durabilidad con doble certificación IP68 e IP69, lector de huellas ultrasónico 3D en pantalla y conectividad WiFi 7, todo gestionado bajo la capa OriginOS 7 basada en el nuevo sistema Android 17.

La serie ya está a la venta en España.

El vivo X500 Pro parte de 1.399 euros (1.299 euros en promoción de lanzamiento) para 256 GB. En el vivo X500 Pro Max, la gama arranca en 1.599 euros (1.499 euros rebajado) y escala hasta 2.199 euros en su variante de 1 TB.

Quienes busquen los paquetes con el kit fotográfico podrán adquirirlos desde 1.399 euros promocionales en el modelo Pro y hasta los 2.199 euros para el Pro Max tope de gama con el teleobjetivo de 400 mm.