Instagram quiere competir con YouTube con su nueva función Features: vídeos horizontales de hasta 90 minutos de duración

Instagram ha decidido dar un giro radical a su estrategia de consumo audiovisual y rivalizar con YouTube con su última función, llamada Features (Características).

La plataforma de Meta, que durante los últimos años ha centrado sus esfuerzos de desarrollo en potenciar el formato vertical a través de los Reels para frenar el avance de TikTok, cambia ahora su punto de mira con los vídeos horizontales de larga duración.

Bautizado como Features (Características), este nuevo producto supone una de las mayores evoluciones de la aplicación en los últimos tiempos.

En estos momentos, la herramienta se encuentra en una fase de prueba restringida, accesible únicamente para un grupo selecto de creadores de contenido en Estados Unidos.

La principal novedad de esta actualización radica en la ruptura de los límites de tiempo tradicionales.

Features permite la subida de vídeos horizontales con una duración extendida que, en determinados casos, podrá alcanzar hasta los 90 minutos de reproducción ininterrumpida.

Este movimiento estratégico busca retener dentro de la aplicación a los creadores que, hasta la fecha, utilizaban Instagram como un mero escaparate para redirigir el tráfico hacia otras plataformas.

El logo de Instagram. Brett Jordan/Unsplash Omicrono

Adam Mosseri, director de Instagram, ha confirmado el despliegue de esta nueva función.

"Aún estamos en las primeras etapas, y estamos probando y escuchando los comentarios sobre la marcha. Pero nos entusiasma brindarles a los creadores más espacio para contar sus historias con las comunidades que ya han creado aquí", apuntó el directivo en una publicación oficial.

La integración de Features en el consolidado ecosistema de la app está diseñada para ser completamente fluida.

Tessa Lyons, vicepresidenta de Producto, ha explicado mediante un vídeo apaisado cómo funcionará la sinergia directa entre los formatos cortos y extensos.

El planteamiento es que los Reels actúen como la puerta de entrada perfecta.

"Lo que ahora podrás hacer es que, si ves un fragmento de un pódcast que te encanta, puedes hacer clic y seguir viéndolo o ver el video completo, y podrás sumergirte y verlo entero porque los creadores podrán vincular estos Reels a su función principal", detalló Lyons.

Esta flexibilidad abre una ventana inmensa para el sector de los videopódcast, un formato en pleno auge que resulta un imán fundamental para fidelizar audiencias y captar anunciantes.

Aunque inicialmente estas funciones estarán disponibles en dispositivos móviles, el objetivo estratégico a medio plazo es trasladar esta experiencia de visualización a las pantallas grandes mediante la aplicación de Instagram para televisión.

Con esta expansión hacia el salón de los usuarios, Instagram no solo busca plantar cara a YouTube, sino que entra en competencia directa por el tiempo de ocio audiovisual frente a gigantes consolidados como Spotify o Netflix.