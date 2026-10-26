Samsung prepara el salto global de los Galaxy Buds On: sus primeros auriculares tipo pendiente llegarían a Europa

Los primeros auriculares inalámbricos de clip y oído abierto de Samsung, los Galaxy Buds On, apuntan a un inminente desembarco en Europa mucho antes de lo previsto.

Aunque la compañía surcoreana los anunció de forma discreta a principios de este mes con un lanzamiento comercial acotado a Corea del Sur, varios distribuidores del viejo continente ya han comenzado a incluir el producto en sus inventarios.

Un movimiento que despeja cualquier duda sobre su despliegue internacional.

Las alarmas sobre esta llegada saltaron tras una serie de registros comerciales descubiertos por el portal especializado Sammobile.

Diversas tiendas minoristas en Suiza han comenzado a listar estos auriculares en sus catálogos con importes que oscilan entre los 179 CHF y los 199 CHF (aproximadamente entre 190 y 211 euros al cambio).

Este tipo de movimientos tempranos en los escaparates digitales europeos suele ser el indicio más fiable de que la distribución global está prácticamente lista para arrancar, dejando atrás la idea de que se trataría de un experimento confinado a las fronteras asiáticas.

La propuesta técnica de estos nuevos auriculares se desmarca radicalmente de todo lo que Samsung había comercializado hasta la fecha.

Samsung Galaxy Buds On. Samsung El Androide Libre

Al adoptar una estructura flexible que abraza con suavidad la oreja sin taponar en ningún momento el canal auditivo, el usuario puede escuchar música, llamadas o podcasts manteniendo una percepción nítida de su entorno.

En su interior, el dispositivo alberga el avanzado procesador Snapdragon S7 Gen 1 de Qualcomm, una plataforma de vanguardia que exprime la eficiencia energética hasta alcanzar unas solventes nueve horas y media de reproducción ininterrumpida con una sola carga.

Para resolver el clásico dilema de la falta de pegada acústica que suele penalizar a los diseños abiertos, la marca ha integrado sus nuevos altavoces TwinBoost.

Estos están concebidos para reforzar los graves, junto con un sistema específico de reducción de fugas sonoras para proteger la privacidad de las conversaciones en público.

Como era de esperar, la inteligencia artificial Galaxy AI cobra un protagonismo evidente en la experiencia cotidiana, permitiendo descolgar llamadas mediante simples gestos corporales de la cabeza o registrar notas de voz sobre la marcha sin necesidad de extraer el teléfono del bolsillo.

Con su puesta a la venta oficial fijada en Corea del Sur por 299.000 wones (unos 203 euros al cambio oficial) en color negro, la temprana filtración en distribuidores europeos confirma que Samsung quiere plantar cara de inmediato a rivales consagrados del segmento como los Huawei FreeClip.

La compañía parece decidida a democratizar este formato ergonómico, demostrando que la comodidad extrema y el sonido inteligente no tardarán en estar al alcance de los usuarios en España y en el resto del continente.