Llega a Lidl el nuevo cargador para no quedarse sin batería en casa: carga rápida para 5 dispositivos por solo 9,99 euros

Lidl acaba de poner a la venta un nuevo producto, un cargador múltiple que promete convertirse en un éxito de ventas en cuestión de horas.

Tras revolucionar el mercado con sus accesorios, el supermercado sorprende ahora con la solución definitiva para no quedarse sin batería en casa ni tener los enchufes colapsados.

Se trata de un espectacular cargador múltiple de sobremesa que permite reponer la energía de todos tus aparatos al mismo tiempo. Y lo mejor de todo es sin duda su precio de derribo, ya que cuesta tan solo 9,99 euros, lo que supone un auténtico chollo tecnológico y económico.

Este dispositivo se puede conseguir ya mismo en la tienda online, pero es sumamente importante darse prisa porque este tipo de gangas suelen agotarse rápidamente por la alta demanda.

Se vende en un minimalista color blanco o en un discreto negro, adaptándose a la perfección a la decoración de cualquier escritorio.

El cargador es uno de los artículos mejor valorados por los clientes de Lidl. Ostenta una puntuación casi perfecta de 4,8 estrellas sobre 5 y sus compradores recomiendan encarecidamente su adquisición.

"Carga rápida y sin problemas de hasta 5 dispositivos simultáneamente. Un dispositivo de primera", señala uno de los usuarios en una reseña en la plataforma, confirmando la excelente relación calidad y precio de este accesorio de uso diario.

El cargador USB de Lidl. Lidl El Androide Libre

Esta valoración tan entusiasta no sorprende al analizar las formidables características técnicas del aparato. El dispositivo destaca por ofrecer hasta 5 ranuras de carga para alimentar diferentes equipos de forma simultánea, acabando con la falta de enchufes en el salón.

Concretamente, el terminal cuenta con tres puertos USB estándar, ideales para recargar móviles, tabletas o lectores de libros electrónicos, entregando una potencia máxima de 12 vatios por cada una de estas tomas convencionales de forma totalmente estable.

La verdadera joya de la corona son sus dos puertos USB de tipo C de última generación.

Estos conectores incorporan la avanzada tecnología Power Delivery 3.0, garantizando una carga extra rápida que es hasta un 50 % más veloz que la de los cargadores tradicionales, alcanzando 18 vatios de potencia.

En conjunto, este sensacional equipo logra una potencia de salida total de 30,5 vatios, asegurando un rendimiento sobresaliente.

A nivel de diseño resulta sumamente cómodo e inteligente, ya que incluye un práctico soporte integrado para mantener todos los aparatos perfectamente ordenados mientras recuperan su autonomía diaria.

Todo esto se complementa con un cable a la corriente de 120 centímetros de longitud.

Además, para garantizar la máxima seguridad, incorpora eficaces sistemas de protección total contra sobrecorrientes y cortocircuitos.

Una oportunidad de oro que volará de las estanterías virtuales, y de los supermercados Lidl físicos, en un abrir y cerrar de ojos.