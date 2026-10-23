Es oficial: Samsung lanzará muy pronto su nuevo teléfono móvil plegable más premium, pero no lo podrás comprar en España

Mientras hoy sale a la venta el iPhone Duo en todo el mundo, Samsung no pisa el freno en este 2026, y ya se prepara para lanzar muy pronto su teléfono móvil plegable más premium, que no llegará a España.

A pesar de haber lanzado ya tres teléfonos plegables al mercado —el Galaxy Z Flip 8, el Galaxy Z Fold 8 y el exclusivo Galaxy Z Fold 8 Ultra—, el gigante surcoreano tiene un as bajo la manga para cerrar el año.

La compañía ha confirmado oficialmente que presentará un nuevo dispositivo plegable de máxima gama el próximo 29 de octubre.

La mala noticia para los usuarios españoles es que este modelo, que promete ser el más sofisticado de su catálogo, no pisará nuestras fronteras.

A través de su cuenta oficial en la red social china Weibo, Samsung ha lanzado el cebo perfecto: "La artesanía se revela en los detalles y la excelencia en la innovación".

El mensaje, acompañado de una imagen que deja entrever un teléfono plegable tipo libro con un elegante marco dorado, cita a los usuarios a un evento de lanzamiento a las 16:00 horas (hora local). Pero, ¿qué es exactamente lo que va a presentar la marca?

Todo apunta a que estamos ante el inminente Samsung W27. Un detalle en la página web oficial de la marca vinculada al evento muestra en su URL el término "W2026" e invita a los usuarios a opinar sobre la serie W.

El Samsung W27. @UniverseIce El Androide Libre

Para quienes no la conozcan, esta línea de teléfonos es históricamente una versión de ultralujo, con acabados premium y características mejoradas, diseñada exclusivamente para el mercado asiático.

El conocido filtrador tecnológico Ice Universe ha disipado en X (Twitter) cualquier duda publicando imágenes del dispositivo.

Según el experto, el W27 será una variante exclusiva para China del ya potentísimo Galaxy Z Fold 8 Ultra.

A nivel estético, el terminal destacará por un acabado mucho más ostentoso, con marcos y módulo de cámaras bañados en color dorado, además de un logotipo exclusivo en su parte trasera que lo diferencia de la gama tradicional.

En su interior, este nuevo plegable compartirá el motor del Z Fold 8 Ultra, lo que lo convierte en una bestia de rendimiento.

Hablamos de un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, el cerebro móvil más avanzado del momento. Le acompañará una enorme batería de 5.000 mAh con carga rápida de 45 W, algo vital en teléfonos con pantallas tan grandes.

En el apartado fotográfico, donde los plegables suelen flaquear, este modelo montará una triple cámara liderada por un sensor principal de 200 megapíxeles, escoltado por lentes de 50 MP y 10 MP.

Sin embargo, si miramos al pasado, su predecesor, el W26, no solo mejoraba la memoria RAM del Galaxy Z Fold 7 estándar, sino que incluía herramientas exclusivas de Galaxy AI y un detalle que duele al bolsillo español: el cargador venía incluido en la caja.

En España, los usuarios llevan años teniendo que comprar este accesorio por separado tras desembolsar más de 1.500 euros por un terminal.

Todo indica que el Samsung W27 repetirá esta jugada, ofreciendo un paquete mucho más completo y lujoso que los modelos que llegan a Europa.