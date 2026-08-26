Es oficial: Netflix lanza Clips en España, su experiencia de vídeos cortos verticales al más puro estilo Instagram y TikTok

Clips, el nuevo feed vertical de Netflix, llega a España. Netflix El Androide Libre

Netflix acaba de anunciar una importante novedad que llega a España. Tras traer de vuelta la prueba gratuita para nuevos usuarios, la plataforma lanza ahora Clips, su experiencia de vídeos cortos verticales.

A través de su cuenta de X, red social conocida antiguamente como Twitter, Netflix ha confirmado la llegada de "Clips, el nuevo feed vertical" de la plataforma, que "ya está disponible en tu app del móvil".

Una experiencia de vídeo vertical al más puro estilo de los Reels de Instagram y de Tiktok que busca facilitar la navegación y el descubrimiento de contenidos de una manera más rápida y personalizada.

El objetivo principal de Netflix con este rediseño de su app es evidente: conseguir que la experiencia aproveche al máximo la forma en que los usuarios utilizan realmente sus 'smartphones' hoy en día, adaptándose por completo a sus hábitos diarios.

Este nuevo diseño impulsa el formato vertical, una interfaz que promueve una navegación táctil fluida.

Mediante este sistema, los suscriptores podrán descubrir rápidamente nuevos contenidos o revivir los mejores momentos de los programas más populares, tal y como explica la propia compañía.

Es una estrategia sumamente clara para retener la atención del espectador más joven y evitar la frustración al buscar qué ver.

Te hemos pillado haciendo scroll mientras veías Netflix 📲 Así que hemos traído el scroll dentro de la plataforma. Clips, el nuevo feed vertical de Netflix, ya disponible en tu app del móvil. pic.twitter.com/LdBDUgvZha — Netflix España (@NetflixES) August 26, 2026

Para lograrlo, el complejo algoritmo interno se basará en vídeos verticales compuestos por fragmentos cuidadosamente seleccionados de series, películas, documentales y otros programas del inmenso catálogo.

Todos estos contenidos se encontrarán alojados dentro de una sección dedicada de fácil acceso.

No será un panel genérico, sino una selección adaptada exclusivamente a los gustos de los usuarios, aprendiendo de sus preferencias para mostrar aquello que más les interese.

La interactividad juega un papel fundamental. Estos clips podrán guardarse cómodamente en la lista personal de contenidos para verlos completos más tarde desde cualquier pantalla.

Además, la aplicación permite que estas píldoras o clips audiovisuales se puedan compartir a través de redes sociales o mediante mensajes directos.

Esto resulta ideal para comentar determinadas escenas inolvidables o hacer recomendaciones rápidas a amigos, familiares y seguidores.

El nuevo formato vertical llega ahora a España tras completar un exitoso recorrido global. Su gran lanzamiento oficial comenzó en abril en Australia, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, India, Malasia, Pakistán, Reino Unido y Sudáfrica.

Posteriormente, se consolidó con una expansión a Alemania, Brasil, Corea del Sur, Francia y México a mediados de julio.

Ahora, el mercado español abraza de forma definitiva esta gran e interesante evolución, cambiando para siempre la forma de consumir entretenimiento.